Ο «μάστορας» στις φιγούρες Τσουβέλας ξαναχτύπησε σε πανηγύρι κι έκανε το τσιμέντο να τρίζει

Είναι κοινό μυστικό ότι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έχει μια τεράστια αδυναμία στα πανηγύρια και τα τιμάει με την πρώτη ευκαιρία. Αυτή τη φορά όμως, το τερμάτισε.
Ο δημοφιλής κωμικός βρέθηκε ξανά στο φυσικό του περιβάλλον, ανέβηκε στη σκηνή, πήρε το μικρόφωνο και έδωσε ρεσιτάλ. Το τι ακολούθησε; Παραλήρημα! Ο κόσμος χόρευε στους ρυθμούς του, ενώ τα κινητά πήραν φωτιά όταν ο Τσουβέλας αποφάσισε να δείξει τι σημαίνει πραγματικό μεράκι.
Πάταγε στην πίστα σαν παλιάς κοπής μερακλής, παραδίδοντας μαθήματα λεβεντιάς. σακίσματα, χαμηλώματα και «κοπανήματα» που έκαναν το τσιμέντο να τρίζει.
Και τραγούδησε ως όφειλε.
Για ακόμα μία φορά, ο Τσουβέλας απέδειξε ότι εκτός από το stand-up, κατέχει το «πτυχίο» του πανηγυριού με άριστα.
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