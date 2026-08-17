Η Κλέλια Ανδριολάτου στις πηγές Λούρου: Οι βουτιές μέσα στο καταπράσινο τοπίο

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, επιλέγοντας τις τελευταίες ημέρες μικρές αποδράσεις στη φύση, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Αυτή τη φορά, η γνωστή ηθοποιός επισκέφθηκε τις πηγές του Λούρου, όπου είχε την ευκαιρία να κολυμπήσει στα καταγάλανα νερά και να απολαύσει το καταπράσινο τοπίο.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (17/8), η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εξόρμησή της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media φωτογραφίες από το φυσικό τοπίο, αλλά και βίντεο από τις βουτιές της.