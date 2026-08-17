Τα ταξίδια και οι έξοδοι συνεπάγονται συχνά τσιμπημένες τιμές, όμως η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές σε βασικά προϊόντα, όταν αυτά πωλούνται σε χώρους χωρίς ελεύθερο ανταγωνισμό. Γνωρίζοντας τα δικαιώματά σας, μπορείτε να γλιτώσετε αρκετά χρήματα σε κάθε μετακίνηση.

Η διατίμηση ισχύει υποχρεωτικά σε αεροδρόμια, επιβατικά πλοία, τρένα, σταθμούς ΚΤΕΛ, κινηματογράφους, θέατρα, οργανωμένες παραλίες με εισιτήριο, νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, γηροκομεία, πανεπιστήμια, αθλητικούς χώρους, δικαστήρια, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Σε όλους αυτούς τους χώρους, το μικρό εμφιαλωμένο νερό 500 ml κοστίζει έως 0,60 ευρώ και το μεσαίο 750 ml έως 0,90 ευρώ. Στα βρώσιμα, το τοστ με τυρί τιμολογείται έως 1,60 ευρώ, ενώ αν προσθέσετε ζαμπόν η τιμή φτάνει τα 1,80 ευρώ. Όσον αφορά τα ροφήματα, ο ελληνικός καφές κοστίζει έως 1,50 ευρώ, ο espresso 1,80 ευρώ, ενώ ο στιγμιαίος καφές, ο φίλτρου και το τσάι διαμορφώνονται στα 1,60 ευρώ.

Για να επωφεληθείτε, αρκεί να ζητάτε ρητά τα προϊόντα της διατίμησης κατά την παραγγελία σας. Να θυμάστε ότι η διατίμηση αφορά τις απλές συσκευασίες και τις μονές δόσεις, ενώ αν το κατάστημα ισχυριστεί ότι τα διατιμημένα προϊόντα έχουν εξαντληθεί, οφείλει να σας διαθέσει το αμέσως επόμενο αντίστοιχο προϊόν στην ίδια χαμηλή τιμή. Σε περίπτωση αυθαιρεσίας, κρατήστε την απόδειξη και καταγγείλετε το περιστατικό στη Γραμμή Καταναλωτή 1520.