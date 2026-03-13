Το μήνυμα Ανδρουλάκη με τη διαγραφή Οδυσσέα, ο περιζήτητος Κένταυρος και ο ανασχηματισμός που ξέκοψε ο Μητσοτάκης

Δεν θα σταθώ τόσο πολύ στο ότι ο Μητσοτάκης χθες μέσω του iefimerida ξέκοψε τα σενάρια πρόωρων εκλογών λόγω και των καλών δημοσκοπήσεων αυτή την περίοδο για τη ΝΔ. Άλλωστε, όποιος μιλάει με τον πρωθυπουργό τον ακούει να... προκαλεί τον συνομιλητή του να περιμένει ότι θα τηρήσει τη δέσμευσή του. Το πιο ενδιαφέρον που είπε είναι ότι δεν έχει πρόθεση να κάνει ανασχηματισμό, ούτε καν έναν τελευταίο πριν τις εκλογές του 2027 για να... βολευτούν και μερικοί βουλευτές που δεν έχουν υπουργοποιηθεί. Για το θέμα υπάρχουν δύο σοβαρά επιχειρήματα. Αφενός, ο Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται ότι οι επιλογές στον πάγκο δεν είναι και φοβερές. Αφετέρου, αν βγάλεις μερικούς τώρα, δημιουργείς μια κάβα απογοητευμένων όταν αυτό που χρειάζεσαι είναι συσπείρωση.

Ο Οδυσσέας και οι σειρήνες

Από χθες σας έγραφα για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο και τις δηλώσεις του που δεν πέρασαν απαρατήρητες από την ηγεσία. Αυτό που εν τέλει έγινε χθες, ήταν το χρονικό ενός προαποφασισμένου διαζυγίου. Ο Κωνσταντινόπουλος διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα και πλέον θα μπορεί να πυροβολεί ελεύθερα την ηγεσία. Στη διαρροή που διένειμε χθες η Χαριλάου Τρικούπη τονίστηκε ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος για πολλοστή φορά δεν έκανε ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αργά χθες βράδυ υπήρξε επίσημη αντίδραση από την πλευρά του βουλευτή, που πάντως δεν θα μείνει για πολύ με σταυρωμένα χέρια. Έγραψε χαρακτηριστικά: «Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».

Μήνυμα στους άλλους

Σημειώνω ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος υπήρξε για χρόνια πολύ στενός συνεργάτης του Ανδρουλάκη. Εκτιμάται πάντως ότι ο Ανδρουλάκης έκανε μια κίνηση πυγμής πριν το Συνέδριο που θα διεξαχθεί στα τέλη Μαρτίου, στέλνοντας ένα μήνυμα στους αμφισβητίες του λίγο πριν οι ίδιοι ακονίσουν τα μαχαίρια τους ενόψει συνεδρίου. Η συνέχεια - λέω εγώ - αναμένεται συναρπαστική.

Ανδρουλάκης και Κωνσταντινόπουλος το 2012 στη συνεδρίαση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ υπό την προεδρία του Ευάγγελου Βενιζέλου | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

Σενάρια επιστροφής Σαλμά

Στην πολιτική καμιά φορά λέγονται κουβέντες και μετά είναι σαν να μην ειπώθηκαν. Κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι ότι είναι τα πράγματα στην περίπτωση του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, ο οποίος διεγράφη από τον Μητσοτάκη και έκτοτε βολοδέρνει στα έδρανα των ανεξάρτητων, αν και η ιατρική του καριέρα πηγαίνει μια χαρά. Επειδή κόμμα Σαμαρά δεν βλέπω και επειδή ο Σαλμάς δεν ήθελε εξ αρχής καμία σχέση με Βελόπουλο και Λατινοπούλου, καταλαβαίνω ότι κάποιοι αρχίζουν και προετοιμάζουν το έδαφος για μια πιθανή επιστροφή του. Βουλευτές της ΝΔ, όχι τίποτα...τυχαίοι. Τώρα, αν ο Μητσοτάκης βάλει νερό στο κρασί του θα το δούμε.

Οι Βούλγαροι θέλουν ΚΕΝΤΑΥΡΟ

Η χθεσινή επίσκεψη Δένδια στη Σόφια της Βουλγαρίας δεν ήταν απλά συμβολισμός και μήνυμα στήριξης στην αεράμυνα της γειτονικής χώρα που συμμετέχει στο ΝΑΤΟ πολιτικά και λιγότερο εξοπλιστικά. Αντιθέτως, υπάρχουν και λεφτά στο τραπέζι, καθώς μετά τους Κύπριους και οι Βούλγαροι ενδιαφέρονται να αγοράσουν ελληνικά anti-drone συστήματα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ και μάλιστα 150 από αυτά. Οι Κύπριοι θέλουν 4, ενώ και οι Βούλγαροι έχουν εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα SAFE που σημαίνει ότι η κουβέντα είχε ανοίξει πριν τον πόλεμο, καθώς τα σχέδια χρηματοδότησης έχουν κατατεθεί εδώ και μήνες.