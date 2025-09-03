Μπορεί το ΠΑΣΟΚ στα 51 του χρόνια να σβήσει τη φράση «ο Μητσοτάκης παίζει χωρίς αντίπαλο»;

Η 3η μέρα του Σεπτέμβρη, παραδοσιακά είναι ημερομηνία με υψηλούς συμβολισμούς στην πολιτική ζωή της χώρας. Όποια και αν είναι τα «ιδεολογικά πιστεύω», όλων όσοι έχουν συμπληρώσει πάνω από 3-4 δεκαετίες ζωής γνωρίζουν καλά «τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ».

Ήταν στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974, μερικές εβδομάδες μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, από την πτώση της Χούντας, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου έβαλε το... στίγμα που έμεινε έντονο εδώ και 51 χρόνια.

Ήταν τότε που στον ημιώροφο του King George, του ιστορικού ξενοδοχείου της Πλατείας Συντάγματος, μπροστά σε πλήθος κόσμου διάβασε την ιδρυτική διακήρυξη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Του ΠΑΣΟΚ που καθιέρωσε χάριν συντομίας λίγο αργότερα η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ.

Στις 5 δεκαετίες ζωής, το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε ουκ ολίγες φορές στο τιμόνι της χώρας όντας Κυβέρνηση, βρέθηκε σε έδρανα Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ενώ... υπήρξε και απαξιωμένο σε μια «γωνιά» του Κοινοβουλίου τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Είδε χιλιάδες ψηφοφόρους του να το εγκαταλείπουν αναζητώντας αλλού την... Ιθάκη τους, αλλά είδε και δεκάδες πρωτοκλασάτα στελέχη του να ψάχνουν αλλού καρέκλες εξουσίας.

Διαβάστε ακόμα: Από το ζιβάγκο, τη Ρίτα και την Αλλαγή, στο «μακέτο» και το Καστελόριζο

Άλλωστε μια από τις «πληγές του ΠΑΣΟΚ» ήταν και το... δέσιμο που είχαν αρκετοί άνθρωποί του με την εξουσία, ξεχνώντας μια και καλή το «συμβόλαιο με τον λαό» που είχε υπογράψει ο ιδρυτής του.

Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι ξανά στα έδρανα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ούτε απαξιωμένο όπως πριν 10ετία, αλλά ούτε λαμπερό και κραταιό όπως πριν μια 20ετία. Δίνει μια μάχη με τον ίδιο του τον εαυτό. Μάχη για να επιστρέψει σε τροχιά κυβερνησιμότητας, κόντρα στα δημοσκοπικά ευρήματα που εδώ και μήνες το έχουν... καθηλωμένο στο 12-13-14%.

Με την Κυβέρνηση, μετά από 6 χρόνια στο τιμόνι της εξουσίας να μην είναι στα... καλύτερά της, η μόνιμη ατάκα στο στόμα όλων είναι πως «ο Μητσοτάκης παίζει χωρίς αντίπαλο, αφού δεν υπάρχει άλλος να τον απειλεί». Με όσα έχουμε δει σε σερί εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά και στα πολλά γκάλοπ περασμένων μηνών, αυτό δεν απέχει από την πραγματικότητα.

Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα του ΠΑΣΟΚ... σβήνοντας τα 51 κεράκια στην τούρτα γενεθλίων. Να καταφέρει να σβήσει ή να περιορίσει την παραπάνω φράση. Να πείσει ότι μπορεί να γίνει ξανά, σχεδόν μετά από 15 χρόνια κόμμα εξουσίας, κόμμα που μπορεί πάνω του ο ελληνικός λαός να ακουμπήσει τις... τύχες του.

Αποστολή όχι εύκολη, αν σκεφτεί κανείς πως το βάρος που ανέλαβε στο Κίνημα στα χρόνια του μνημονίου και της κατάρρευσης της χώρας είναι ακόμη στις πλάτες του. Παράλληλα συνεχίζεται ακόμη το επικοινωνιακό έλλειμμα που παρατηρείται εδώ και χρόνια στη Χαριλάου Τρικούπη. Τα «πεντάλεπτα και δεκάλεπτα» που εμφανίζονται στελέχη σε πρωινές και μεταμεσονύκτιες εκπομπές δε σώζουν την κατάσταση, όσο και αν οι προσπάθειες είναι φιλότιμες.

Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει... φίλα προσκείμενα ΜΜΕ (κανάλια, sites, ραδιόφωνα, εφημερίδες) που θα «προπαγανδίζουν» τις θέσεις του, ώστε να μπορέσουν από τα κλειστά γραφεία του κόμματος να φτάσουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε σπίτι. Την ώρα που όχι μόνο η πανίσχυρη media-κα Νέα Δημοκρατία, αλλά ακόμη και ο απαξιωμένος ΣΥΡΙΖΑ έχει... μέσα που τον στηρίζουν.

Αν στο συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρξει ουσιαστική αλλαγή, στον δρόμο προς τις εκλογές (όποτε και αν γίνουν αυτές), στο ΠΑΣΟΚ δε θα πρέπει να τρέφουν αυταπάτες πως μπορούν να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Και φυσικά θα συνεχίσουν να δικαιώνουν τη φράση πως «ο Μητσοτάκης παίζει χωρίς αντίπαλο»!