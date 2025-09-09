Ο Επστάιν, ένα κατάπτυστο για τις γυναίκες σκίτσο και ένα ανύπαρκτο σύστημα που κάνει ότι δεν ακούει

Η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Επστάιν, οικονομικό σύμβουλο και τελικά δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων, μετράει χρόνια και έχει περάσει από 40 κύματα.

Ήταν 2002, όταν ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Έπσταϊν «υπέροχο τύπο» σε συνέντευξή του στο New York Magazine. Το 2007 σημειώθηκε η πρώτη σοβαρή ρήξη στη μεταξύ τους σχέση, ενώ το 2019, μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν με την κατηγορία της σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων, ο τότε πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν ήμουν ποτέ οπαδός του».

Η μεγάλη όμως ρήξη ήρθε όταν η κυβέρνηση Τραμπ υπαναχώρησε από την υπόσχεσή της να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της έρευνας που σχετίζονταν με τον Επστάιν. Ο Τραμπ βρέθηκε τότε αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη κρίση στην πολιτική του καριέρα, καθώς ακόμη και η μέχρι πρότινος πιστή δεξιά του βάση άρχισε να εκφράζει ανοιχτά υποψίες ότι η κυβέρνησή του προσπαθεί να συγκαλύψει σοκαριστικές λεπτομέρειες των εγκλημάτων του Επστάιν, προστατεύοντας έτσι πλούσια και ισχυρά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται.

Παρά τις επικρίσεις, ο Τραμπ αρνείται σήμερα ότι είχε στενή σχέση με τον Επστάιν. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Πέρα από τις φωτογραφίες από κοινές τους εμφανίσεις σε πάρτι, πρόσφατα ήρθε στο φως ένα δώρο του Τραμπ προς τον Επστάιν για τα γενέθλιά του – ένα στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες και εκθέτει περαιτέρω τον Αμερικανό πρώην πρόεδρο.

Ντόναλντ Τραμπ: «Είθε κάθε μέρα να είναι ένα άλλο υπέροχο μυστικό»

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα το «βιβλίο γενεθλίων» του Τζέφρι Επστάιν, ένα άλμπουμ που είχε ετοιμάσει η Γκισλέιν Μάξγουελ το 2003 για τα 50ά του γενέθλια, τη βρετανίδα συνεργό του και πρώην σύντροφό του, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για συνωμοσία μαζί του με σκοπό την εμπορία κοριτσιών για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Το βιβλίο δημοσιεύθηκε μαζί με μια σειρά εγγράφων που περιλαμβάνουν τη διαθήκη του Επστάιν και το προσωπικό του βιβλίο διευθύνσεων - με επαφές που περιλαμβάνουν μέλη βασιλικών οικογενειών, διασημότητες, μοντέλα και πολιτικούς από όλο τον κόσμο. Μάλιστα, oι δικηγόροι της περιουσίας του Επστάιν έστειλαν τα έγγραφα στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, μετά από κλήτευση που έλαβαν τον περασμένο μήνα.

Το λεύκωμα, λοιπόν με τίτλο «Τα πρώτα πενήντα χρόνια», περιλαμβάνει χειρόγραφα σημειώματα, σκίτσα και αφιερώσεις από προσωπικότητες της διεθνούς πολιτικής και της showbiz.

Ανάμεσα στα κείμενα που περιλαμβάνονται στο λεύκωμα, ξεχωρίζει το σημείωμα του Τραμπ, το οποίο έχει μέσα μια ζωγραφιά που απεικονίζεται το σώμα μιας γυναίκας και είναι υπογεγραμμένο.

Το επίμαχο σκίτσο μάλιστα περιέχει το κείμενο ενός υποτιθέμενου διαλόγου μεταξύ του Τραμπ και του Επστάιν, στον οποίο ο Τραμπ τον αποκαλεί «φίλο» και λέει: «Είθε κάθε μέρα να είναι ένα άλλο υπέροχο μυστικό». Το κείμενο βρίσκεται μέσα σε ένα πρόχειρο σκίτσο της σιλουέτας μιας γυμνής γυναίκας.

Ο Λευκός Οίκος τα αρνείται όλα

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε ότι η φερόμενη επιστολή του Τραμπ, στην οποία απεικονίζεται το σώμα μιας γυναίκας, είναι αυθεντική και δήλωσε ότι ο πρόεδρος «δεν σχεδίασε αυτή την εικόνα και δεν την υπέγραψε».

Τον περασμένο μήνα, η κοινοβουλευτική επιτροπή εξέδωσε νομική κλήτευση προς τους εκτελεστές της περιουσίας του Επστάιν, ζητώντας τους να προσκομίσουν μια σειρά εγγράφων, μεταξύ των οποίων και το βιβλίο γενεθλίων.

Το λεύκωμα, με τίτλο «Τα πρώτα πενήντα χρόνια», περιέχει συνεισφορές, προφανώς από διάφορα άτομα που είχαν σχέση με τον Επστάιν, μεταξύ των οποίων και γνωστοί πολιτικοί και επιχειρηματίες.

Εκτός από το φερόμενο σημείωμα του Τραμπ, ο οποίος ήταν φίλος του εκείνη την εποχή, υπάρχει και ένα άλλο που φαίνεται να προέρχεται από τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, το οποίο αναφέρει την «παιδική περιέργεια» του Επστάιν.

From Don to Vlad.

From Mar a Lago with luv pic.twitter.com/3GU6QWA2DG — Makano ৻ꪆ Takeko 🎗️ (@MakanoTakeko) September 9, 2025

Το δώρο στον Επστάιν γέννησε πολιτική διαμάχη στις ΗΠΑ

Η δημοσίευση έρχεται σε μια στιγμή που ο πρόεδρος αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση, μεταξύ άλλων από τους ίδιους τους υποστηρικτές του και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα ευρήματα των ερευνών για τον Επστάιν.

Δημοκρατικοί βουλευτές δημοσίευσαν μια εικόνα της ευχετήριας κάρτας για τα γενέθλια στο X πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου και άλλων εγγράφων του Επστάιν από την επιτροπή..

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ο ανώτερος Δημοκρατικός στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων, δήλωσε ότι ο Τραμπ «ισχυρίστηκε ότι η σημείωση για τα γενέθλιά του δεν υπήρχε».

«Τώρα γνωρίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ψέματα και κάνει ό,τι μπορεί για να συγκαλύψει την αλήθεια», δήλωσε.

Αφού οι Δημοκρατικοί δημοσίευσαν τη σημείωση τη Δευτέρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt δήλωσε ότι «η νομική ομάδα του Προέδρου Τραμπ θα συνεχίσει να επιδιώκει επιθετικά τη δικαστική διαμάχη» κατά της Wall Street Journal.

Και αν το σκίτσο δεν είναι πλαστό; Μετά τι;

Το γεγονός ότι το όνομα του Αμερικανού Προέδρου φιγουράρει στα ΜΜΕ πλάι σε σεξουαλικό περιεχόμενο δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Αντιθέτως, εντάσσεται σε μια μακρά σειρά περιστατικών, καταγγελιών και ηχογραφημένων δηλώσεων που καταδεικνύουν μια σταθερή, ανησυχητική εικόνα γύρω από τη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στις γυναίκες και τη σεξουαλική εξουσία. Παρόλα αυτά, το σύστημα φαίνεται να τον προστατεύει. Γιατί;

Η φράση «Αν η Ιβάνκα δεν ήταν κόρη μου, θα βγαίναμε» έχει μείνει χαραγμένη σε όλους μας.

Από τη δεκαετία του 1970, τουλάχιστον 28 γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση και απρεπείς χειρονομίες.

Έφηβες που συμμετείχαν στα καλλιστεία κατήγγειλαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ανάρμοστες χειρονομίες στα αποδυτήρια.

Τον Οκτώβριο του 2016, δύο ημέρες πριν από τη δεύτερη προεδρική συζήτηση με την Χίλαρι Κλίντον, ήρθε στο φως μια ηχογράφηση του 2005, στην οποία ο Τραμπ ακούγεται να λέει ότι «όταν είσαι σταρ, σε αφήνουν να το κάνεις. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, πιάστε από...»

H Stayce Williams, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ την χούφτωσε ενώ ο Τζέφρι Επστάιν παρακολουθούσε.

Υπάρχουν αμέτρητες κατηγορίες προς τον πρόεδρο, μαζί με τη σημερινή. Πώς γίνεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να έχει χρεωθεί τέτοιες κατηγορίες και η Δικαιοσύνη να μην τον αγγίζει;

Η απάντηση βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο νομοθετικό σύστημα της Αμερικής και την εξουσία του Τραμπ.

Οι σεξουαλικές κατηγορίες προς τον πρόεδρο Τραμπ, αναφέρονται σε γεγονότα πριν από το 2000 και στις ΗΠΑ τα εγκλήματα παραγράφονται.

Αλλά εκτός από αυτό, μπορεί ένας πολιτικός που έχει κατηγορηθεί για σεξουαλικά εγκλήματα στις ΗΠΑ να χάσει τη θέση του ή να μην συμμετάσχει ξανά σε εκλογική διαδικασία; Όχι. Το Σύνταγμα των ΗΠΑ ορίζει σχετικά λίγες προϋποθέσεις για την υποψηφιότητα των προεδρικών υποψηφίων: πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 ετών, να είναι «γεννημένοι» πολίτες των ΗΠΑ και να έχουν ζήσει στις ΗΠΑ για τουλάχιστον 14 χρόνια. Δεν υπάρχουν κανόνες που να αποκλείουν υποψηφίους με ποινικό μητρώο.

Άρα τι και αν το σκίτσο δεν είναι πλαστό και η σχέση του Τραμπ με τον Επστάιν είναι αυτό που φανταζόμαστε, τι και αν έχει κάνει όλα αυτά τα σεξουαλικά εγκλήματα, η σιωπηλή δύναμη της συγκάλυψης είναι βαθιά ριζωμένη στις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει, για ό,τι και να κατηγορηθεί θα είναι πάντα «προστατευμένος» σε ένα τέτοιο σύστημα.