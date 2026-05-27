O χαμένος δρόμος προς την Ιθάκη και η... ασφάλεια της Αριστεράς

«ΕΛΛΑΣ, ΕΛΛΑΣ, Αντώνης Σαμαράς»! Μιας και βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο (έστω και άτυπα...) ποιος ξεχνάει το παραπάνω σύνθημα που απευθύνονταν στον πρώην Πρωθυπουργό είτε στο μακρινό 1993 όταν ήταν πρόεδρος της «Πολτικής Ανοιξης» (πόσοι την θυμάστε άραγε;), είτε καμιά 15αριά χρόνια αργότερα όταν ο Μεσσήνιος πολιτικός βρέθηκε στον προεδρικό θώκο της Νέας Δημοκρατίας.

Αυτό θυμήθηκαν οι περισσότεροι από το βράδυ της περασμένης Τρίτης (26/05) όταν στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το πολιτικό του come back.

Μετά από μερικούς μήνες που ως συγγραφέας γυρνούσε την Ελλάδα αναζητώντας την... Ιθάκη του, ο τέως Πρωθυπουργός αποφάσισε εκ νέου να ηγηθεί ενός πολιτικού σχηματισμού και κάπως έτσι... γεννήθηκε η ΕΛΑΣ.

Με ένα «λάμδα», με Ελλάδα μέσα και φυσικά με Αριστερά. Τώρα που το ξανασκέφτομαι το «φυσικά» δεν είναι και τόσο... φυσικό, αφού όλο το προηγούμενο διάστημα και κυρίως μετά την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον περίφημο... εξώστη του ΠΑΛΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε ξεκάθαρα να πάρει αποστάσεις από τα Αριστερά και να δείξει περισσότερο ως ένας σύγχρονος πολιτικός που έλκεται και ελκύει το Κέντρο.

Το παρελθόν, είναι όμως παρελθόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην εξουσία με τα γνωστά αποτελέσματα, που έχουν περάσει στη συλλογική μνήμη όσα rebranding κι αν γίνουν. Οπότε ήταν φανερό μέσω της... Ιθάκης πως το άνοιγμα προς το πολιτικό Κέντρο δεν είχε αποτελέσματα. Εκεί ο κ. Τσίπρας δεν βρήκε γήπεδο για να παίξει και ήταν κάτι παραπάνω από φανερό δεν είχε καμία τύχη.

Οπότε κάπως έτσι φτάσαμε ξανά στην Αριστερά και την ΕΛΑΣ. Λημέρια γνώριμα. Η κατακερματισμένη Αριστερα με τα πολλά κόμματα και κομματίδια που είτε απλά διεκδικούν την είσοδο στη Βουλή, είτε δεν διεκδικούν τίποτα, μοιάζει πεδίο δόξης λαμπρό για τον έτσι κι αλλιώς ηγέτης του συγκεκριμένου χώρου στην Ελλάδα.

Όσο κι αν ο Αλέξης Τσίπρας αποφεύγει ως τώρα όπως ο διάολος το λιβάνι ότι έχει να κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους παλιούς συντρόφους του, είναι νομοτελειακό ότι θα καταλήξει σε αυτούς και με αυτούς.

Με έναν Πολάκη ή μια Ζωή λιγότερους μικρή σημασία έχει. Στο φινάλε και όσο πλησιάζουμε στον δρόμο προς την κάλπη θα λειτουργήσει ως... κόλλα για όλους αυτούς που βλέποντας τις δημοσκοπήσεις νιώθουν πλέον... άστεγοι και θα αναζητήσουν ένα πολιτικό κεραμίδι για το κεφάλι τους.

Με όρους και προϋποθέσεις θα γίνουν δεκτή στην Αριστερή Συμπαράταξη και κάπως έτσι θα δούμε μια βελτιωμένη (:) έκδοση του ΣΥΡΙΖΑ. Ισως τελικά η Αριστερά να είναι ξανά η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα.