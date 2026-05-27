Το κόμμα του Τσίπρα από σήμερα μπαίνει κανονικά στον πολιτικό στίβο και μάλιστα σήμερα θα μοιραστούν και τα πρώτα φύλλα πορείας στα στελέχη που αποτελούν τον σκληρό πυρήνα του νέου σχηματισμού. Θα πρόκειται στην πραγματικότητα για πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ταύτιση με τον ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι δεν ήταν στη βιτρίνα του τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό είναι μία στρατηγική επιλογή του πρώην πρωθυπουργού. Ήδη η νέα εκπρόσωπος Θεώνη Κουφονικολάκου έχει πάρει γραμμή να κάνει εμφανίσεις στα ΜΜΕ, ενώ με την απονομή των ιδιοτήτων θα αρχίσουν να εμφανίζονται κι άλλα πρόσωπα της αμέσως επόμενες μέρες.

Τζάμπα το rebranding

Πάντως το όνομα ΕΛΑΣ που επελέγη για το νέο κόμμα παραπέμπει ευθέως στο στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ (Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου) και βέβαια στην ιστορία της Αριστεράς. Υπό αυτή την έννοια, αρκετοί χθες βράδυ αναρωτήθηκαν για ποιο λόγο έγινε όλη η φασαρία με το rebranding και τη στόχευση στο κέντρο, αφού στην πραγματικότητα ο Αλέξης Τσίπρας εξακολουθεί να απευθύνεται στο αριστερό κοινό και παίζει διαχρονικά με τους συμβολισμούς του χώρου. Αλλά και η χθεσινή του ομιλία δεν απείχε πολύ από όσα λέει τα προηγούμενα χρόνια. Υπό αυτή την έννοια μάλλον ο στόχος όλης αυτής της ιστορίας ήταν ένας: να ξεφορτωθεί ο Τσίπρας τα βαρίδια του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι Πολάκηδες, Δούρου και Παππάδες. Και βέβαια τις αέναες διαδικασίες και διαπραγματεύσεις μεταξύ συνιστωσών στην Κεντρική Επιτροπή.

Πολλή συζήτηση για τις ίσες αμοιβές

Αφήνω τον Τσίπρα και πάω στην κυβέρνηση, καθώς χθες το υπουργικό έγινε πολύ ζωηρή συζήτηση για την ευρωπαϊκή οδηγία που παρουσίασε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναφορικά με την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Μία σειρά υπουργών, από τον Άδωνι και τον Πλεύρη μέχρι τον Γεραπετρίτη και τον Φλωρίδη, εξέφρασαν μία σειρά πολύ σοβαρών ενστάσεων με την φιλοσοφία της ρύθμισης αλλά και με τη φιλοσοφία της ευρωπαϊκής κατεύθυνσης. Έγινε λόγος, μεταξύ άλλων, για υπερβολική εξίσωση προς τα κάτω, για υπερρύθμιση, για ασφυκτικό πλαίσιο που πνίγει τις επιχειρήσεις, ακόμα και για σοβιετικής έμπνευσης κατεύθυνση. Προφανώς μετά από αυτή τη συζήτηση η ρύθμιση δεν υιοθετήθηκε ασμένως και πλέον μένει για καλιμπράρισμα στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης, με στόχο να βγει τις επόμενες εβδομάδες σε δημόσια διαβούλευση.

Οδηγίες για το Ανάκαμψης

Και σε αυτό, όπως και σε κάθε υπουργικό μέχρι τον Αύγουστο, έγινε και θα γίνεται συζήτηση για τις εκκρεμότητες του ταμείου ανάκαμψης. Ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Παπαθανάσης έχει άλλωστε εξηγήσει σε όλους τους υπουργούς ξεχωριστά τι πρέπει να κάνουν ο καθένας στον τομέα του για να προλάβουν τα ορόσημα του Ταμείου. Και ο Μητσοτάκης εχθές έδωσε νέες οδηγίες προς ναυτιλομένους, συνιστώντας τους να αφήσουν τα πολλά ταξίδια στο εξωτερικό και να τρέξουν για να προλάβουν τα ορόσημα.

Νεύρα και δημοσκοπήσεις

Είναι εμφανές ότι στο ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο έχουν πολλά νεύρα λόγω της εμφάνισης του κόμματος Τσίπρα και της προοπτικής να χτυπήσει τη δεύτερη θέση, την οποία θεωρούσαν μέχρι πρότινος κλειδωμένη. Γι’ αυτό και οι πρώτες επιθέσεις προς τα στελέχη του νέου σχηματισμού, όπως χθες στον πρώην πράσινο Γιώργο Σιακαντάρη, που έχει γράψει την ιδρυτική διακήρυξη. Τα νεύρα πάντως θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, καθώς θα παρουσιάζονται δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον νέο σχηματισμό του πρώην πρωθυπουργού στην δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ ακόμα και στην τέταρτη, υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Θέλουν Τσίπρα για αντίπαλο

Πάντως στην κυβέρνηση εξακολουθούν να δείχνουν προτίμηση στον Τσίπρα για αντίπαλο. Πρώτον, γιατί ο Μητσοτάκης τον έχει κερδίσει δυο φορές σε εθνικές εκλογές του 2019 και το 2023. Δεύτερον, γιατί θα ήθελαν πολύ να δουν το ΠΑΣΟΚ να κατρακυλά στην τρίτη θέση. Ποιο θα είναι εκεί το πλεονέκτημα; Εάν οι εκλογές δεν βγάλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα ασκηθούν τεράστιες πιέσεις στο ΠΑΣΟΚ να μπει στο κυβερνητικό σχήμα με ή χωρίς Ανδρουλάκη. Σε διαφορετική περίπτωση οι δεύτερες εκλογές θα πιέσουν δραματικά τα κόμματα που θα μείνουν στην τρίτη θέση και κάτω.