Ο κ. Μαγειρίας δεν φωνάζει, έτσι είναι η φωνή του

Η πολιτική και ηθική διαδικασία περάσματος στην πολιτική -και όχι μόνο- ενηλικίωση είναι σημαντική αλλά και πολύ επίπονη. Να κατανοείς ότι οι άνθρωποι γύρω σου δεν έχουν πάντα καλές προθέσεις, δεν σε προσεγγίζουν θέλοντας εκ προοϊμίου το καλό σου.

Ακόμα μεγαλύτερο σημείο πολιτικής ενηλικίωσης είναι η βαθιά κατανόηση ότι πολιτικά (και όχι μόνο πολιτικά) θα δεις να το παίζουν θύματα μπροστά σου ακόμα και οι πιο απίστευτοι τύποι, προκειμένου να υπερασπιστούν τον εαυτό τους με τα πιο απίστευτα επιχειρήματα. Χωρίς την παραμικρή έγνοια για το ποιο είναι το άσπρο και ποιο το μαύρο.

Και είναι πρόβλημά σου, δείχνει μία παιδικότητα, το να ψάχνεις εναγωνίως και διαρκώς να έρθει η δικαίωσή σου. Να περιμένεις ότι κάποια στιγμή αυτοί οι τύποι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους, ότι θα παριστάνουν έστω ότι καταλαβαίνουν από τα λάθη τους.

Ο έξαλλος κ.Μαγειρίας

Χθες, ο αγρότης με τη Φεράρι, ο κ.Μαγειρίας, εμφανίστηκε στον ναό της Δημοκρατίας, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για εκείνον τον αγρότη που διαφήμιζε στα social media του πανάκριβα αυτοκίνητα και τεράστια ποσά που για την συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν θα δουν (δουλεύοντας τίμια) ούτε σε ολόκληρη τη ζωή τους.

Ο κ. Μαγειρίας, την ώρα που μπλέκατε στην κίνηση για να πάτε και να γυρίσετε από τη δουλεία σας ήταν έξαλλος. Σε αυτή την εμφάνισή του απέναντι στους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου εμφανίστηκε πραγματικά έξαλλος με αυτά για τα οποία κατηγορείται.

Μίλησε για λασπολογία εις βάρος του. Ύψωνε κάθε τόσο τον τόνο της φωνής του και, όταν του γινόταν παρατήρηση, έλεγε ότι έτσι είναι η φωνή του. Γιατί δεν έχουμε αρκετό gaslighting εκεί έξω, ας φέρουμε λίγο ακόμα και στην Εξεταστική. Γενικά παρουσιάστηκε έξαλλος με όσα του συνέβησαν.

Ποιες ήταν οι δικαιολογίες με τις οποίες προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τα πεπραγμένα του; Η Φεράρι ήταν δώρο από τη μητέρα του. Ο ίδιος είναι τίμιος αγρότης. Επίσης, τα 25.000 ευρώ που πήρε ήταν, λέει, από διάφορα δελτία Τζόκερ που έχει κερδίσει από το 2019 και μετά.

«Λαζαρίδης: Πόσες φορές κερδίσατε σε τυχερά παιχνίδια και τι ποσά;

Μαγειρίας: Δεν κέρδισα 6 χιλιάδες δελτία όπως λέγεται. Συνολικά από το 2019 έχω κερδίσει περίπου 25 χιλιάδες ευρώ.

Λαζαρίδης: Και πριν το 2019;

Μαγειρίας: Παίζω 2-3 φορές την εβδομάδα

Λαζαρίδης: Είπατε και πριν το 2019 κερδίζατε».

Αργότερα, έκανε τον σταυρό του όταν τον ρώτησε η Μιλένα Αποστολάκη για γονικές παροχές από τη μητέρα του. «Θα πω πού ξόδεψες, μαμά, 5 και 7 εύρω;». Επισημαίνω ότι το ποσό γονικής παροχής για το οποίο μιλάμε φτάνει τα 275.000 ευρώ.

Δεν αρνείται προφανώς κανείς το δικαίωμα στον κ. Μαγειρία το να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ωστόσο, είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό το πόσο φανερά έξω φρενών είναι με αυτά που λέει. Σε σημείο που σε κάνει να απορείς αν πιστεύει πράγματι αυτά για τα οποία προσπαθεί να μας πείσει. Μπορεί και να τα πιστεύει και να είναι αθώος. Η δικαιοσύνη θα το δείξει (;).

Ο Μαγειρίας και η προσδοκία δικαίωσης

Και επανερχόμαστε στο αρχικό σημείο αυτού του κειμένου. Το αν τα πιστεύει ή όχι δεν έχει την παραμικρή σημασία. Ο κ. Μαγειρίας έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Κανείς δεν μπορεί να τον δικάσει από μόνος του.

Το να αγανακτούμε ή να απελπιζόμαστε με τη συμπεριφορά του είναι ίσως και ένα σημείο μίας κάπως ανώριμης σκέψης. Και είναι αρκετά επίπονο αυτό, γιατί το να έχεις απαιτήσεις δικαίωσης από κάποιους, σημαίνει ότι έχεις ακόμα πίστη σε εκείνους.