Ο Μαμντάνι λέει για τον Νετανιάχου όσα φοβούνται οι ηγέτες της Ευρώπης να ψελλίσουν

Ο Ζόχραν Μαμντάνι είναι ένας από τους νέους πολιτικούς ο οποίος δεν φοβάται να μιλήσει. Έχοντας φέρει ανάποδα όλα τα στεγανά και τις αγκυλώσεις του Δημοκρατικού κόμματος, υιοθετεί μια ξεκάθαρη ιδεολογία πάνω στα επίδικα της εποχής.

Ανακατανομή του πλούτου και φορολόγηση, δημόσια υγεία, προσβάσιμες και καλές συγκοινωνίες, παιδική φροντίδα είναι οι βασικές αιχμές που θέτει στην ατζέντα ο δήμαρχος στη Νέα Υόρκη.

Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026

«This is my property»

Και μέσα στο τρομαχτικό τοπίο των ΗΠΑ, που κυριαρχεί ο πολεμικός φετιχισμός και η ατάκα που ακούμε στις ταινίες αλλά είναι εμπνευσμένη από την πραγματική ζωή, «This is my property», ο Μαμντάνι βγαίνει και λέει πως ψάχνει τρόπο να συλλάβει τον εγκληματία πολέμου και ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τις τελευταίες ημέρες έχει υπάρξει μια συζήτηση αναφορικά με την σύλληψη του Νετανιάχου, που εκκίνησε από τον Ζόχραν Μαμντάνι. Έπειτα, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως «δεν πρόκειται να συμβεί αυτό σε έδαφος των ΗΠΑ», και το αποκορύφωμα ήταν ο Πρέσβης του Ισραήλ ο οποίος είπε χωρίς αιδώ (λογικό βέβαια για ένα κράτος που συντελεί γενοκτονία) πως πρέπει να συλληφθεί ο Μαμντάνι, ο οποίος «σπείρει αντισημιτικές ιδέες».

Τελικά, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης επισήμανε ότι οι δημοτικές αρχές δεν έχουν την δικαιοδοσία να συλλάβουν, ωστόσο προέτρεψε τις ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ να το κάνουν.

Διαβάστε επίσης: «Θέλω, αλλά δεν μπορώ»: Ο Μαμντάνι επανέρχεται στο θέμα της σύλληψης Νετανιάχου

Ο καθένας, με τα μάτια του, με την καρδιά του, με τη συνείδησή του, θα όφειλε να αναγνωρίσει την καταστροφή που προκάλεσε και να κατανοήσει πως πρέπει να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου», πρόσθεσε ο δήμαρχος στο βίντεο, επαναλαμβάνοντας θέσεις που είχε εκφράσει το Σάββατο στη New York Times και καταδικάστηκαν από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Η στάση του Μαμντάνι σώζει την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας

Μια ολόκληρη Ευρώπη, προκειμένου να μην υπάρξουν «αναταράξεις» στις σχέσεις με το Ισραήλ επιλέγει να κλείσει τα μάτια και τα αυτιά απέναντι σε ένα έγκλημα που συντελείται σε live μετάδοση. Μια γενοκτονία που στοχεύει νοσοκομεία και μέρη όπου βρίσκονται παιδιά, όπου η έννοια του πολέμου έχει αποκτήσει νέες διαστάσεις, χωρίς καμία αίσθηση «τακτικού πολέμου», αλλά μιας γενοκτονίας που έχει έναν στόχο: την εξαφάνιση ενός λαού από προσώπου γης.

Ισραηλινά drones, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο National Scot, χρησιμοποιούν ήχους μωρών για να βγάζουν έξω τους κατοίκους για να βοηθήσουν το υποτιθέμενο μωρό που κλαίει και μετά να ανοίγουν πυρ.

Την ίδια στιγμή οι πρόθυμοι σύμμαχοι της Ευρώπης ήταν οι αποδέκτες του 36% των ισραηλινών εξαγωγών όπλων το περασμένο έτος, ακολουθούμενες από εκείνες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (32%) και τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (15%), όπως είχε δημοσιεύσει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

Σε όλη αυτή τη δυστοπία ο Μαμντάνι στέκεται και μιλά την γενοκτονία, ονοματίζει τον Νετανιάχου ως εγκληματία πολέμου και κάνει ότι περνάει από το χέρι του προκειμένου να οδηγηθεί στην δικαιοσύνη, αλλά και όλος ο πλανήτης να σταθεί ανάχωμα στην θηριωδία.

Σίγουρα δεν είναι πάντα εύκολο να μιλάς και να καταγγέλλεις, αλλά όταν το κάνεις είναι μια πράξη απελευθέρωσης και προς εσένα και προς τους τρίτους. Για την Ευρώπη πάλι η Γάζα θα είναι το «ένοχο κεφάλαιο» για το οποίο κανείς δεν μίλησε. Για να μπορεί να κάνει χειραψίες με τα ματωμένα χέρια του Νετανιάχου.

Όπως έχει πει και ο Εθισμός στο κομμάτι Errico's Freestyle «Σκοτώνουν παιδιά δολοφονεί στην Παλαιστίνη, Και εμείς εδώ πέρα μούγκα, αλλά η ιστορία θα μας κρίνει», και ελπίζουμε να μας κρίνει αυστηρά.