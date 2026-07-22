Μαίρη Λίντα: Οι μεγάλες επιτυχίες, ο έρωτας με τον Μανώλη Χιώτη και η κακοποίηση από τον δεύτερο σύζυγό της

Συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα (22/7) τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών, έχοντας αφήσει τη δική της σφραγίδα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από την πολύχρονη καριέρα της.

Η Μαίρη Λίντα έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενούς του.

Το Γηροκομείο γνωστοποίησε το θλιβερό γεγονός επισημαίνοντας ότι «Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε».

Επίσης το ΔΣ της της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών στη σχετική ανακοίνωση του, εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη του για την απώλεια της μεγάλης αυτής ερμηνεύτριας και εύχεται «καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του Ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού».

Η Μαρία Δημητροπούλου που έγινε η Μαίρη Λίντα

Γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1935 στον Πύγο Ηλείας και το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου.

Μεγάλωσε από 2,5 ετών στην Αθήνα και σε ηλικία 7 ετών πήγε στον Ορέστη Λάσκο που αναζητούσε νέα ταλέντα, τον εντυπωσίασε και ήταν εκείνος που τη βάφτισε καλλιτεχνικά Μαίρη Λίντα.

Μετά συνέχισε να εμφανίζεται σε βαριετέ και κέντρα της εποχής, ώσπου σε ηλικία 11 ετών συνάντησε για πρώτη φορά τον μαέστρο Μανώλη Χιώτη, μια συνεργασία που έμελλε να τη σημαδέψει τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή, αφού ως δίδυμο έγραψαν ιστορία, ενώ ήταν και ο πρώτος της σύζυγος.

Μαζί κυκλοφόρησαν δεκάδες δίσκους από τους οποίους πολλά τραγούδια σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, ενώ και οι εμφανίσεις τους σε νυχτερινά κέντρα και θεατρικές σκηνές ήταν άκρως επιτυχημένες. Μάλιστα, από το 1964 έως το 1967 εμφανίζονταν σε Νέα Υόρκη και Σικάγο.

Παράλληλα, έκαναν εμφανίσεις και στον κινηματογράφο, τραγουδώντας στις ταινίες «Ο Ατσίδας» (1962), «Ο Δήμος Από Τα Τρίκαλα» (1962), «Ο Φίλος Μου, Ο Λευτεράκης» (1963) και «Η Βίλλα Των Οργίων» (1964), ενώ μόνη της η Μαίρη Λίντα εμφανίστηκε και στις ταινίες: «Φτωχαδάκια και Λεφτάδες» (1961), «Μην Είδατε τον Παναή» (1962), «Πολυτεχνίτης κι’ Ερημοσπίτης», (1963), «Τύφλα νάχη ο Μάρλον Μπράντο» (1963) και «Σχολή για σωφερίνες» (1964).

Το πρώτο τραγούδι της Μαίρης Λίντα ήταν το «Ήρθε ο Χειμώνας», το οποίο ηχογράφησε το 1953, ενώ συνολικά σε όλη της την καριέρα η αγαπημένη τραγουδίστρια ερμήνευσε περισσότερα από 1.200 τραγούδια και συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες όπως οι Βασίλης Τσιτσάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Γιώργος Μητσάκης, Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης.

Το 1961 η αγαπημένη τραγουδίστρια τιμήθηκε με το Α' Βραβείο στο 3ο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας για την ερμηνεία της στο τραγούδι «Απαγωγή» του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ το 1962 τιμήθηκε και με το Β' Βραβείο στο Φεστιβάλ Αθηναϊκού Τραγουδιού με το «Αθήνα κόρη τ' ουρανού» σε στίχους Τάκη Σωτήρχου και μουσική Ανδρέα Χατζηαποστόλου.

«Εσύ Είσαι η Αιτία που Υποφέρω», «Περασμένες μου Αγάπες», «Δεν Θέλω πια Να Ξαναρθείς», «Ηλιοβασιλέματα», «Αφού το Θες», «Το Τελευταίο Ποτηράκι», «Λαός και Κολωνάκι» είναι μόνο μερικά από τα τραγούδια που σημείωσαν τεράστια επιτυχία και έγιναν διαχρονικά.

Η τελευταία της εμφάνιση σε νυχτερινό κέντρο ήταν τη σεζόν 2011 - 2012 στο Rex μαζί με την Άννα Βίσση.

«Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με τον Χιώτη»

Στην προσωπική της ζωή η Μαίρη Λίντα παντρεύτηκε τρεις φορές, ενώ απέκτησε και μία κόρη.

Ο πρώτος σύζυγος και μεγάλος της έρωτας ήταν ο Μανώλης Χιώτης με τον οποίο παντρεύτηκε το 1958 και χώρισαν το 1967. Μάλιστα, είχε δηλώσει για εκείνον: «Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με τον Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα, πονάω».

Όσον αφορά τη γνωριμία τους, η Μαίρη Λίντα είχε δηλώσει:

«Γνωριστήκαμε όταν ήμουν έντεκα ετών. Εκείνη την εποχή ο καλύτερος επιχειρηματίας ήταν ο Κόκκαλης. Είχε το Πίγκαλς. Στην Πατησίων, κάτω από το Ροζικλέρ. Όλη η αριστοκρατία της Αθήνας ερχόταν εκεί. Πήγα να κάνω πρόβα με την ορχήστρα και τον μαέστρο. Μαέστρος ήταν ο Χιώτης.

Μια ορχήστρα με τον Μητσάκη, τον Μπίνη, τον Ροζαδίνο, τον Λεμονόπουλο, τη Δερέμπεη που διέπρεψε μετά σαν μεγάλη πιανίστρια στο εξωτερικό. Ο Χιώτης ήθελε πάντα να έχει σπουδαία ορχήστρα. Ήταν και ο ίδιος φοβερός μουσικός.

Εκεί που καθόμουν, λοιπόν, βλέπω και μπαίνει ένας άντρας με μια ρεπούμπλικα μπεζ, ένα παλτό καμηλό… Ένας θεός ήταν, τι ωραίος… Πράσινα μάτια, με κύκλους γκρι.

Ήταν σαν να τα έβαφε τα μάτια του. Τον ερωτεύτηκα μόλις τον είδα. Με ξανθό μουστάκι. Τρελάθηκα. Γνωριστήκαμε και άρχισα να λέω τα τραγούδια του.

Εκείνη την εποχή ο Μανώλης Χιώτης δεν ήταν παντρεμένος. Παντρεύτηκε αργότερα τη Ζωή Νάχη. Και έκαναν και δυο παιδιά. Υπέφερα πολύ επειδή ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Στη συνέχεια γίναμε φίλες, ήμασταν σαν οικογένεια όταν παντρεύτηκα τον Χιώτη. Ήταν και ο Χιώτης ερωτευμένος μαζί μου, αλλά ήμουνα πολύ μικρή».

«Δε γίνεται να τρως ξύλο για το τίποτα»

Σε άλλη συνέντευξή της η Μαίρη Λίντα είχε μιλήσει για τη συστηματική κακοποίηση που δεχόταν από τον δεύτερο σύζυγό της με τον οποίο απέκτησε την κόρη της, Ευαγγελία, λέγοντας:

«Δεν άντεχα την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη, όμως, γιατί είχα ένα ”χρυσό βραχιόλι” στο χέρι μου... τη δουλειά μου. Είπα ”δεν είναι ανάγκη.

Γιατί να κάθομαι να δέχομαι αυτό τον εξευτελισμό; Δε γίνεται να τρως ξύλο για το τίποτα. Δεν είμαστε ζώα. Με κακοποιούσε κάθε τρεις και λίγο. Έφυγα και μεγάλωσα το παιδί μου με αξιοπρέπεια».

«Μια φορά, στο τελευταίο ξύλο, το πήρα απόφαση και τελείωσε. Μου είχε τελειώσει και ερωτικά με αυτή τη συμπεριφορά. Μετά έκανα και τον τρίτο μου γάμο. Είχα την τύχη να έχω τρεις πολύ ωραίους άντρες. Με άσχημο δε θα πήγαινα ποτέ. Και έμεινα με αυτούς τους τρεις. Από τότε δεν ξανακοίταξα κανέναν».

Η δολοφονία της μητέρας της τη σημάδεψε για πάντα

Η δολοφονία της μητέρας της στις 24 Νοεμβρίου 1970 ήταν ένα από τα γεγονότα που σημάδεψαν τη Μαίρη Λίντα για πάντα.

Η 70χρονη Βασιλική Δημητροπούλου βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μπουρνάζι και παρά το γεγονός ότι ο θάνατός της αρχικά θεωρήθηκε δυστύχημα, μετά από λεπτομερή εξέταση των στοιχείων, η Αστυνομία αποφάνθηκε ότι επρόκειτο για δολοφονία.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι η μητέρα της αγαπημένης τραγουδίστριας άναψε τσιγάρο, ενώ ήταν ξαπλωμένη, αποκοιμήθηκε, το τσιγάρο γλίστρησε από το χέρι της και έπεσε στο μαξιλάρι, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

Ωστόσο, οι τρεις αξιωματικοί που εξέτασαν με λεπτομέρεια τον χώρο διαπίστωσαν ότι: «Επί του πτώματος της Δημητροπούλου υπήρχε ένα ξυπνητήρι με κηλίδες αίματος, πλησίον του πτώματος βρισκόταν μία άδεια από οινόπνευμα φιάλη, ενώ στο καμένο της πρόσωπο έφερε αμυχές».

Μετά από 10 ημέρες, η Αστυνομία δήλωσε επίσημα ότι η Βασιλική Δημητροπούλου δολοφονήθηκε από διαρρήκτες.