Το καστ της Οδύσσειας του Νόλαν «ράπαρε» Όμηρο σε δακτυλικό εξάμετρο, και δεν ξέρουμε πώς να νιώσουμε

Ένα πολιτισμικό αντάμωμα που είτε θα λατρέψουν, είτε θα καταραστούν ακόμα περισσότερο οι haters της εκμοντερνισμένης «Οδύσσειας» του Κρίστοφεν Νόλαν, βιντεοσκόπησε και έδειξε για την εκπομπή του Τζίμι Φάλον το star cast της ταινίας.

Ανάλογα με τον θεατή, το αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται από ευρηματικό έως σουρρεαλιστικό. Σε αυτό το ποίημα, ουσιαστικά έχει αποδοθεί μία σύγχρονη αφήγηση του κλασικού έπους σε μόλις 60 δευτερόλεπτα, ενώ οι ηθοποιοί-ραψωδοί το τραγουδούν σε δακτυλικό εξάμετρο, δηλαδή στο αρχαίο μέτρο του ποιήματος.

Βέβαια ο Όμηρος δεν μοίραζε στις απαγγελίες του και φέιγ βολάν με την περίληψη του έργου του, αλλά και μόνο η προσπάθεια να αποδοθεί το ποίημα με έναν τόσο σύγχρονο τρόπο έχει ένα ενδιαφέρον.

Η νέα «διασκευή» της Οδύσσειας

Οι στίχοι φυσικά παραστρατούν από το σοβαρό ύφος της Οδύσσειας και επικεντρώνονται περισσότερο στο να μεταφέρουν το νόημα και τα σημαντικά γεγονότα, πασπαλισμένα πε χιούμορ. Όπως θα περίμενε κανείς, το μέτρο λειτουργεί μόνο στα Αγγλικά:

«Οδυσσέας, Τηλέμαχος, Πηνελόπη, Αντίνοος

Οδυσσέας, Αθηνά, Τηλέμαχος, Καλυψώ

Πηνελόπη, Μενέλαος και Ωραία Ελένη

Οδύσσεια, Οδύσσεια, μετά την Ιλιάδα

Κρύφτηκε σε άλογο, κέρδισε τον πόλεμο, σοβαρά μιλάω

Οδύσσεια Οδύσσεια, είχε άχτι την Ιθάκη

Πέρασε την Πελοπόννησο

Οδύσσεια Οδύσσεια, Μεσόγειος

Έκανε φάρσα στον Κύκλωπα, του άφησε μια τρύπα στο μάτι

Η Κίρκη μεταμόρφωσε τους άντρες σε μπέικον

Πρέπει να πάρουμε τον δρόμο για τον Άδη

Θα μπορούσαμε να είμαστε ο Όμηρος

έτσι που λέμε την ιστορία σε δακτυλικό εξάμετρο

Πες το όπως θες, φτάνει να έχει τον ρυθμό».