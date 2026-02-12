Τραγική κατάληξη είχε η πτώση ενός άνδρα στις γραμμές του μετρό κοντά στο σταθμό Σύνταγμα, το πρωί της Πέμπτης (12/02), καθώς ανασύρθηκε νεκρός.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις ανέσυραν το πτώμα ενός 65χρονου, το οποίο στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
- Η αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Παράταση στα «ήρεμα νερά» και κυριαρχία της διπλωματίας
- Νέα προβλήματα στην Αττική από την καταιγίδα: Οι περιοχές που αναμένονται έντονα φαινόμενα την Πέμπτη
- Νεκρός άνδρας μετά από πτώση στις γραμμές του μετρό στο Σύνταγμα
- Eurovision 2026: Ενθουσιασμός, έκπληξη και… γενέθλια – Τι είπαν οι πρώτοι 7 που προκρίθηκαν στον τελικό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.