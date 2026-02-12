Μενού

Νεκρός άνδρας μετά από πτώση στις γραμμές του μετρό στο Σύνταγμα

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του το πρωί της Πέμπτης (12/02) μετά από πτώση του στο μετρό κοντά στο σταθμό Σύνταγμα.

Reader symbol
Newsroom
Το Μετρό της Αθήνας
Αποβάθρα στο μετρό της Αθήνας | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Τραγική κατάληξη είχε η πτώση ενός άνδρα στις γραμμές του μετρό κοντά στο σταθμό Σύνταγμα, το πρωί της Πέμπτης (12/02), καθώς ανασύρθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις ανέσυραν το πτώμα ενός 65χρονου, το οποίο στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ