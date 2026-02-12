Νεκρός άνδρας μετά από πτώση στις γραμμές του μετρό στο Σύνταγμα

Τραγική κατάληξη είχε η πτώση ενός άνδρα στις γραμμές του μετρό κοντά στο σταθμό Σύνταγμα, το πρωί της Πέμπτης (12/02), καθώς ανασύρθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις ανέσυραν το πτώμα ενός 65χρονου, το οποίο στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.