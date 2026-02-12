Καταιγίδα έπληξε το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη την Αττική, με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ρέμα στο Πικέρμι, ενώ προβλήματα δημιουργήθηκαν σε δρόμους στην περιοχή του Πολυγώνου.

Όπως έκανε γνωστό η αστυνομία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λόγω υπερχείλισης του ρέματος Βάρδα στο Πικέρμι διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα στο Πολύγωνο λίγο μετά τη 1:00 λόγω καθίζησης, καθώς και από διάφορα φερτά υλικά λόγω της δυνατής βροχής, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά, από το ύψος της οδού Χατζοπούλου, όπως και στην οδό Ασημακοπούλου, από το ύψος της οδού Μάριου Βάρβογλη.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από κατοικίες και καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ συνεργεία των Δήμων και της Περιφέρειας προχώρησαν σε απομακρύνσεις φερτών υλικών και αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες.

Καταιγίδα στην Αττική το βράδυ της Τετάρτης

Αντιμέτωπη με ισχυρή βροχόπτωση βρέθηκε η Αττική μετά τις 11:00 το βράδυ της Τετάρτης, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Η νέα κακοκαιρία επηρεάζει το σύνολο σχεδόν του νομού, με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να καταγράφει βροχή από τα παραθαλάσσια μέρη μέχρι τις ορεινές περιοχές.

​Τα φαινόμενα εκδηλώθηκαν με ιδιαίτερη ένταση σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Ελευσίνα, ο Άνω Κορυδαλλός, η Σαλαμίνα, το Πέραμα, το Χαϊδάρι και ο Ασπρόπυργος.

Ακόμα, επηρεάστηκε άμεσα και το κέντρο της Αθήνας, με βροχόπτωση να καταγράφηκε στο Γκάζι, τους Αμπελόκηπους, τον Νέο Κόσμο και τον Βύρωνα, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στα νότια προάστια, συγκεκριμένα στη Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο, τον Άγιο Κοσμά και το Ελληνικό.

​Στα βόρεια και ανατολικά του νομού, βροχή σημειώθηκε στην Παλλήνη, τον Παπάγου, τη Ραφήνα, το Πόρτο Ράφτη, τη Νέα Μάκρη, τα Βριλήσσια και την Αγία Παρασκευή.

Παράλληλα, τα φαινόμενα επεκτάθηκαν προς το Κορωπί, τα Καλύβια, το Μαρκόπουλο και το Σούνιο, ενώ στα δυτικά βρέχει στην Πετρούπολη, το Ζεφύρι, τη Χρυσούπολη Περιστερίου και τα Άνω Λιόσια.

Νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας στην Ελλάδα και την Πέμπτη

Ακόμα, νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει και σήμερα, Πέμπτη 12/2) τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι πιο ισχυρά από τις απογευματινές ώρες, ενώ στα κεντρικά και βόρεια ορεινά αναμένονται χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα πελάγη, φτάνοντας τοπικά τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ από την Κυριακή ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστάθεια θα επιμείνει έως και τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας κατά διαστήματα τα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με τοπικά ισχυρά φαινόμενα και ενισχυμένους ανέμους.

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού. Πιο αναλυτικά:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν:

στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά έως και τις πρώτες ώρες της Πέμπτης

στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της αποψινής νύχτας (νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη)

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες

στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν, στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

2. Από αργά το απόγευμα της Πέμπτης αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13/2.

Πιο συγκεκριμμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής

στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και

στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.