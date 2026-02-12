Eurovision 2026: Ενθουσιασμός, έκπληξη και… γενέθλια – Τι είπαν οι πρώτοι 7 που προκρίθηκαν στον τελικό

Ιδιαίτερα ευτυχισμένοι εμφανίστηκαν οι καλλιτέχνες τα τραγούδια των οποίων προκρίθηκαν από τον Α' Ημιτελικό του Sing For Greece για τη Eurovision 2026. Οι επτά «εκλεκτοί» του κοινού, μίλησαν σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της εκδήλωσης και εξέφρασαν τα συναισθήματά τους.

Σημειώνεται πως από τα 14 τραγούδια που διαγωνίστηκαν, πέρασαν τα επτά στον μεγάλο Τελικό της Κυριακής, όπου και θα αναδειχθεί εκείνο που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

Αύριο, Παρασκευή (13/2) στον Β' Ημιτελικό θα δούμε 14 ακόμα υποψήφια τραγούδια στη σκηνή του Sing For Greece, από τα οποία θα περάσουν πάλι άλλα επτά τραγούδια.

Οι δηλώσεις των πρώτων επτά που πέρασαν στον Τελικό για τη Eurovision

Η Rosanna Mailan, ερμηνεύτρια του «Άλμα» δήλωσε πως είναι πολύ «ευγνώμων» καθώς δεν πίστευε ότι το ελληνικό κοινό θα επέλεγε το δικό της, ισπανόφωνο τραγούδι.

«Αισθάνομαι πολύ ευγνώμων, αυτή είναι μία μεγάλη αλήθεια. Γιατί πίστευα ότι ο κόσμος θα φοβόταν γιατί να στείλουμε ένα ισπανόφωνο τραγούδι, αλλά μου δίνει να καταλάβω ότι υπάρχει τεράστια αγάπη στο κοινό και χαίρομαι πολύ» είπε, ειδικότερα

Από πλευράς της, η Stefi που τραγουδά το «Europa», δήλωσε ενθουσιασμένη και έκανε και ένα χορευτικό στις κάμερες, όπως το είχε υποσχεθεί, εάν περνούσε. «Αισθάνομαι ενθουσιασμένη, χαίρομαι τόσο πολύ, δεν μπορώ να σας το περιγράψω» είπε.

Η Evangelia, που έφερε την «Paréa» στην σκηνή του Sing For Greece, εμφανίστηκε ενθουσιασμένη, αλλά και κουρασμένη από τη μεγάλη μέρα. «Αισθάνομαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, ευγνώμων, κουρασμένη, όλα μαζί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και απολαμβάνω αυτή τη στιγμή» τόνισε.

«Πάρα πολύ ωραία» είπε πως νιώθει Marseaux, που εμφανίστηκε με το «Χάνομαι». Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσους την ψήφισαν και έδωσε το νέο ραντεβού για την Κυριακή.

Ο Akylas είχε διπλή χαρά καθώς πλην της πρόκρισης του «Ferto», γιόρτασε και τα γενέθλιά του. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, που ευγνώμων που με στήριξε και με ψήφισε τόσος κόσμος, αυτό που γίνεται τον τελευταίο μήνα είναι σαν να έχει βγει από κάποιο όνειρο, σαν να είναι ψέμα. Έχω δεχθεί τόση αγάπη και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν και τα γενέθλιά μου σήμερα, όποτε, διπλή χαρά».

Η Alexandra Sieti, με το «The Other Side», παραδέχθηκε πως μέχρι την τελευταία στιγμή καρδιοχτυπούσε, αλλά τα κατάφερε. «Αισθάνομαι υπέροχα, το ήθελα πολύ, φοβούμουν λίγο, Μέχρι την τελευταία στιγμή, καρδιοχτυπούσα και τελικά έγινε».

Τέλος, ο Stylianos, που τραγούδησε το «You & I», είπε πως δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα αυτό που έχει συμβεί. «Είμαι υπερευτυχισμένος, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Νομίζω, αύριο θα το καταλάβω. Δεν το περίμενα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη, όλα τα μηνύματα θα κάτσω να τα δω όλα αύριο και θα απαντήσω σε ένα ένα».