Η αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Παράταση στα «ήρεμα νερά» και κυριαρχία της διπλωματίας

Με μια καλά σκηνογραφημένη «χορογραφία» που παρά τις δυσκολίες (σ.σ. γνωστές διαφωνίες) εκτελέστηκε στο ακέραιο ωρίς λάθη από τους δύο «παρτενέρ», έμοιαζε η χθεσινή (11/02) συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Η δημόσια και σαφής διατύπωση των παγίων θέσεων και των κόκκινων γραμμών εκ μέρους των δύο ηγετών με πολιτικό πολιτισμό και χωρίς έμμεσα καρφιά, σε συνδυασμό με το κοινό μήνυμα της αμοιβαίας βούλησης για τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και προβλημάτων που δεν είναι άλυτα, αποτιμάται θετικά τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου όσο και από την τουρκική προεδρία.

Βάσει μάλιστα του θετικού κλίματος που καταγράφηκε μπροστά στις κάμερες αλλά και πίσω από τις κλειστές πόρτες στο τετ α τετ των δύο ηγετών, όσο και στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, αλλά και το δείπνο που ακολούθησε, κυβερνητικές πηγές εκτιμούσαν πως ίσως είναι η καλύτερη ελληνοτουρκική συνάντηση από την έναρξη της ελληνοτουρκικής επαναπροσέγγισης. Σε κανέναν άλλωστε δεν διέφυγε ότι φτάσαμε από το «Μητσοτάκης γιοκ» που είχε πει ο Τούρκος Πρόεδρος στο «πολύτιμε φίλε μου».

Κατά την Αθήνα η αμοιβαία διάθεση για μια λειτουργική σχέση που θα βοηθά στην αποσυμπίεση αποτρέποντας σοβαρές εντάσεις, στοιχειοθετείται αφενός από το περιεχόμενο της Κοινής Διακήρυξης στην οποία τονίζεται ότι συμφωνήθηκε να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας και μηχανισμοί απεμπλοκής σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου οι διαφωνίες να μην εξελίσσονται σε κρίσεις, αφετέρου από τις 7 συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Λευκό Παλάτι με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στη λεγόμενη θετική ατζέντα.

Και το επικοινωνιακό σκέλος όμως, με την γιγαντοαφίσα που δέσποζε για πρώτη φορά στο κέντρο της πόλης με το μήνυμα «Αξιότιμε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας καλώς ήρθατε στην Τουρκία» γραμμένο και στην ελληνική γλώσσα και με τις φωτογραφίες των δύο ηγετών από την προηγούμενη συνάντησή τους, τη χαλαρή συζήτηση των δύο ηγετών με τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τα κομπολόγια και η επιλογή του Ταγίπ Ερντογάν να δείξει στον Πρωθυπουργό άλμπουμ με φωτογραφίες από προηγούμενους συναντήσεις, είχαν τους δικούς τους ισχυρούς συμβολισμούς.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: «Κυριάρχησε η διπλωματία»

«Κυριάρχησε η διπλωματία», σημείωναν κυβερνητικά στελέχη περιγράφοντας όσα έγιναν χθες στην Άγκυρα, εκτιμώντας ότι το κοινό μήνυμα που εστάλη ήταν πως παρά τις περιοδικές αναταράξεις, τα ήρεμα νερά στις διμερείς σχέσεις μπορούν να παραταθούν. Είχε ενδιαφέρον άλλωστε ότι κατά τις κοινές τους δηλώσεις αμφότεροι οι ηγέτες έμειναν αυστηρά στο κείμενο που είχαν μπροστά τους, ενώ ο Πρόεδρος της Τουρκίας δεν απάντησε στην ξεκάθαρη αναφορά του Πρωθυπουργού τη για τη μειονότητα της Θράκης και το Ισραήλ.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι στο διάρκειας 1,5 ώρας τετ α τετ των δύο ηγετών τέθηκαν επί τάπητος όλα τα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνιστούν αγκάθια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή προκαλούν κατά διαστήματα προστριβές (Αιγαίο, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, θαλάσσια πάρκα, NAVTEX Τουρκίας, SAFE, casus belli). Το μήνυμα που εξέπεμψαν όμως ήταν ότι παρά τα σημεία απόκλισης οι δύο χώρες μπορούν να συζητούν χωρίς να προκαλούνται εντάσεις και να συνεχίσουν να επενδύουν σε πεδία αμοιβαίου ενδιαφέροντος προς όφελος των δύο λαών.

Στα εξόχως ενδιαφέροντα καταγράφεται η δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η ελληνοτουρκική διαφορά μπορεί να επιλυθεί στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, ενώ η Τουρκία συνηθίζει να επικαλείται τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και η αναφορά του ότι δεν υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άδραξε την ευκαιρία να τονίσει και σε τουρκικό έδαφος το ζήτημα του casus belli, υπογραμμίζοντας ότι: «είναι καιρός πια να αρθεί κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε;».

Και μπορεί η μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας να έχει πολύ δρόμο για να επιλυθεί με την παραπομπή της ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου, αλλά όπως είπε ο Πρωθυπουργός: «να συμμεριστώ και τη δική σας αισιοδοξία, ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση».

Το χθεσινό Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Άγκυρα επιβεβαίωση τη βούληση Ελλάδας και Τουρκίας να οικοδομήσουν στην πρόοδο που έχει ήδη συντελεστεί σε μία σειρά από πεδία χαμηλής πολιτικής. Εξ ού και προτάχθηκαν τα σημεία σύγκλισης με την υπογραφή 7 συμφωνιών.