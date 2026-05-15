Oι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ που στα πάνελ λειτουργούν ως porte parole του Τσίπρα

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία για την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών, δεν αμφισβητείται από κανέναν πως εδώ και αρκετές εβδομάδες βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο.

Μένει να δούμε αν αυτή θα ολοκληρωθεί σε περίπου ένα χρόνο, δηλαδή τον Μάρτιο του 2027 ή θα στηθούν το προσεχές φθινόπωρο πρόωρες κάλπες.

Το δεύτερο σενάριο είναι και το επικρατέστερο... Τα κόμματα ήδη έχουν ανάψει για τα καλά μηχανές. Τα παραδοσιακά Κυβερνητικά είτε έχουν κάνει το συνέδριό τους (ΠΑΣΟΚ), είτε το κάνουν αυτές τις μέρες, τα μικρότερα προσπαθούν να μετρήσουν δυνάμεις, ενώ υπάρχουν και οι νέοι σχηματισμοί για τους οποίους απομένει το τυπικό της ανακοίνωσης (Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς (;)).

Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια ειδική κατηγορία που λέγεται... ΣΥΡΙΖΑ. Σχεδόν εξαϋλωμένο, το κόμμα που πριν μια δεκαετία κυβέρνησε τη χώρα, βαδίζει σε... αχαρτογράφητα εδάφη.

Αποδυναμωμένο από στελέχη εντός κι εκτός Βουλή, απαξιωμένο από την Κοινωνία και τα άλλοτε προβεβλημένα στελέχη του, τεμαχισμένο, ψάχνει να βρει την πυξίδα του. Προσπαθεί να μείνει... εν ζωή προκειμένου είτε να καταγράψει αυτόνομη πορεία προς τις εκλογές, είτε ως... συνιστώσα στο «κόμμα Τσίπρα».

Άλλωστε πέρασαν μήνες από την... ΙΘΑΚΗ του «Παλλάς», τότε που ο πρώην Πρωθυπουργός στρίμωξε τους πρώην συντρόφους του στα ορεινά του θεάτρου. Στον περίφημο εξώστη. Η ανά την Ελλάδα περιήγηση της Ιθάκης, δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα στην Αμαλίας, όσο αφορά την εισροή νέων στελεχών που θα υπηρετήσουν το rebranding.

Ετσι εσχάτως μάλλον έχει μπει νερό στο κρασί όσο αφορά τη σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε και στα «αποκαλυπτήρια» που έγιναν στο θεατράκι της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, στην πρώτη σειρά (και όχι μόνο...) ήταν πρώην Υπουργοί της «Πρώτης φοράς» και γενικότερα... παροικούντες την πολυκατοικία της Κουμουνδούρου.

Όμως κι ένα ζάπινγκ να κάνει κάποιος είτε στις πρωινές, είτε στις βραδινές ενημερωτικές εκπομπές, όπου στήνονται πολιτικά τραπέζια, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούν ως porte parole του Τσίπρα! Έχουν αφήσει στην άκρη τις επιθέσεις και την κριτική προς την κυβερνητική πολιτική και οι κόντρες τους αφορούν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Όχι φυσικά με την λογικά ότι ο... εξαϋλωμένος και στα ποσοστά ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να χτυπήσει το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά με την λογική ότι όλοι αυτοί... αύριο – μεθαύριο θα είναι στην «αυλή» του νέου κόμματος. Αυτός είναι και ο λόγος που στα πάνελ έχουν ανέβει για τα καλά τα ντεσιμπέλ. Απλά επειδή όσο περνάει ο καιρός μαζεύονται πολλοί ξανά και με γνωστό παρελθόν, μένει να δούμε... ποιοι θα περάσουν τις εξετάσεις του Αλέξη Τσίπρα και των συνεργατών του!