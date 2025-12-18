Μυστήριο με το πού βρίσκεται ο Νίκος Παππάς: Αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου

Μυστήριο επικρατεί γύρω από το πού βρίσκεται ο Νίκος Παππάς, ο οποίος αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου μετά τον ξυλοδαρμό σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο ευρωβουλευτής έχει φύγει από το Στρασβούργο και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να βρίσκεται στην Αθήνα.

Ο δημοσιογράφος και ο ευρωβουλευτής αναμένεται να βρεθούν στο δικαστήριο, καθώς ο Νίκος Γιαννόπουλος εκτός από τη μήνυση που κατέθεσε στο Στρασβούργο θα συνεχίσει τη δικαστική διαδικασία και στην Ελλάδα.

«Η επίθεση ήταν απρόκλητη - Ήμασταν παρόντες 7 δημοσιογράφοι»

Σάλο έχει προκαλέσει το επεισόδιο στο Στρασβούργο με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Νίκο Παππά που γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο.

Ο ευρωβουλευτής παραμένει άφαντος μετά την μήνυση του δημοσιογράφου και φέρεται να έχει διαφύγει από το Στρασβούργο για να αποφύγει τη σύλληψη.

Στον λογαριασμό της στο facebook, η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγκερίδου που υπήρξε παρούσα και μάρτυρας στο περιστατικό όπως αναφέρει, κάνει λόγο για «τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο.»

Μάλιστα, σχολιάζοντας τοποθετήσεις χρηστών κάτω από την ανάρτηση, η Κική Τσιλιγκερίδου αναφέρει πω «ήμασταν παρόντες ΕΠΤΑ δημοσιογράφοι» και πως το περιστατικό συνέβη «έξω από το Secret Place. Η πρώτη φάση μέσα, και το υπόλοιπο έξω».

Διαβάστε επίσης: Συγκεκαλυμμένη ματσίλα, αυτή η μάστιγα

Τέλος κάνει λόγο για «απρόκλητη επίθεση».

Ακολουθεί η ανάρτηση της Κικής Τσιλιγκερίδου:

«Στο Στρασβούργο αυτές τις μέρες, όπως σχεδόν σε κάθε ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συζητιούνται και τίθενται προς ψήφιση θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τις ελευθερίες, και το μέλλον μας: Τα ηλεκτρικά δίκτυα, η οικονομικά προσιτή στέγαση και η αυτοκινητοβιομηχανία, η αμυντική κινητικότητα και ετοιμότητα, η πρόσβαση στην άμβλωση, τα πρόσθετα μέτρα προστασίας των γεωργικών προϊόντων στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.

Διαβάστε επίσης: Καταγγελία κατά Μαζωνάκη: «Δεν ζήτησα χρήματα, μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος

Είναι εξαιρετικά υποτιμητικό -και ντροπιαστικό- για την Ελλάδα να πρέπει σε κάθε σύνθεση της ελληνικής ευρωομάδας να ασχολούμαστε με ποινικές συμπεριφορές.

Στο περιστατικό που περιγράφεται, ήμουν παρούσα και μάρτυρας – και ήταν σοκαριστικό και τρομακτικό. Τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο.

Η ανάρτηση της Κικής Τσιλιγκερίδου | Facebook/Kiki Tsiligeridou

Είναι καιρός τα πολιτικά κόμματα να αρχίσουν να φροντίζουν τη σύνθεση των ψηφοδελτίων τους με μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης.»