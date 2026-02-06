Πρώτη φορά πατέρας: Η μέρα που έμοιαζε να μην τελειώνει ποτέ

Είχε ήδη περάσει η καταιγίδα για την οποία μας είχαν τρομοκρατήσει τα μετεωρολογικά δελτία, πώς θα ήταν κάτι σαν μίνι συντέλεια του κόσμου (ήταν μια βροχή που κράτησε 45 λεπτά) και ο ουρανός στο Μαρούσι είχε βγάλει ένα φανταχτερό φως, που έκανε τις σταγόνες τις βροχές να μοιάζουν με μικρούς παραμορφωτικούς καθρέφτες του προβλέψιμου γκρίζου που έβλεπες σε κάθε γωνιά της Λεωφόρου Κηφισίας. Είχαμε μόλις τελειώσει το σύντομο σεμινάριο για το πώς θα δώσουμε φαγητό στο παιδί μας, την πρώτη μέρα που θα κοιμόταν στο σπίτι και η μαία μας ρωτούσε αν είχαμε με απορίες.

Προηγουμένως και η γιατρός του μαιευτηρίου είχε περάσει για να εξετάσει την κόρη μας και την είχε βρει υγιέστατη. Με τα χέρια τρεμάμενα τοποθετούσα την κόρη μου στο «αυγό» και ο πατέρας μου προσπαθούσε να σταθεί με alarm στην έξοδο του μαιευτηρίου Ιασώ, μπλοκαρισμένος σε μια τριπλέτα στενών δρόμων γεμάτων από αυτοκίνητα, καθώς η συνέχεια της Black Friday ήταν σε πλήρη εξέλιξη.

Άνθρωποι που είχαν μόλις ψωνίσει από τα Mall τηλεόρασεις 45 ιντσών και παπούτσια Vans και φορέματα γυναικεία και παπούτσια αντρικά και ό,τι άλλο ήταν σε προσφορά, μπλέκονταν με επισκέπτες και κατόχους εξιτηρίου από το μαιευτήριο, που είχαν κοιμηθεί ελάχιστα και δεν είχαν ιδέα γι' αυτό που τους περίμενε.

Καλωσήρθατε στην χειρότερη μέρα της νέας ζωής (μας).

(Δεν) είναι εύκολο σαν το ποδήλατο

Σε αυτή τη νέα «πίστα» ζωής που λέγεται γονεϊκότητα, μπαίνουμε όπως οι υποψήφιοι οδηγοί που δεν έχουν πιάσει στα χέρια τους ούτε ποδήλατο, με άγχος, έντονο, ενίοτε και ασφυκτικό. Το πρώτο και πιο εύκολο πράγμα που κάνουμε είναι να αναζητήσουμε αποκούμπι στο γνωστό, σιωπηλό «σύμμαχο», στον χαζοχαρούμενο, ψηφιακό υπηρετάκο που μας δίνει όλες τις απαντήσεις: Chat GPT. Ύστερα ακολουθούν οι σελίδες στο Instagram, αυτές που δείχνουν γονείς πρωτάρηδες με άψογο μέηκαπ και branded ρούχα σε βίντεο με σκηνοθεσία και φωτογραφία Hollywood να δίνουν «5 συμβουλές για να κάνεις το νεογνό να αποκοιμηθεί» (τυχαίο παράδειγμα).

Έπειτα εμφανίζονται οι ΜΚΟ που «εκπαιδεύουν» γονείς στις πρώτες, δύσκολες μέρες (συνήθως λειτουργούν σαν «γεννήτριες» άγχους για όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία και ενίοτε όσα «διδάσκουν» είναι αναντίστοιχα με όσα λένε οι γιατροί (μια ΠΟΛΥ μεγάλη συζήτηση).

Και στο τέλος, έρχονται οι γονείς (μας). Που θυμούνται πράγματα από την εποχή που ήταν εκείνοι νέοι γονείς (δεκαετία `80-90) και η εκάστοτε πληροφορία με το πέρασμα του χρόνου συνήθως έχει γίνει «χυλός» μαζί με φοβίες και άγχη των μελλοντικών παπούδων-γιαγιάδων. Είναι οι τελευταίοι που φταίνε.

Όταν το μωρό έχει βγει στον έξω κόσμο και παλεύει να προσαρμοστεί στο σύμπαν των ανθρώπων και ανοίγει τα μάτια του συνήθως με τρόμο, αναμεμειγμένο με περιέργεια για την οπτικοακουστική θολούρα που καλείται να αποκρυπτογραφήσει, δεν φαντάζεται ότι οι γονείς του έχουν μεν «ρουφήξει» τόνους πληροφορίας για τα νεογνά, αλλά έχουν ξεχάσει ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμασταν εγώ και η σύντροφος μου εκείνο το πρωί στο Μαρούσι, με το εξιτήριο στα χέρια, στο δρόμο για το σπίτι (δυόμιση ώρες επιστροφή, μην γεννήσετε κοντά σε Black Friday). Τίποτα δεν έγινε καλύτερο όταν φτάσαμε. Πρέπει το μωρό να θηλάσει; Είναι κακό το να δεχτεί γάλα από το μπιμπερό; Πώς θα τα κάνουμε και τα δύο; Τρώει όντως το μωρό ή πιπιλίζει; Γιατί κλαίει; Γιατί κλαίει ασταμάτητα; Γιατί δεν ηρεμεί; Γιατί η 24ώρη γραμμή βοήθειας του μαιευτηρίου μας είπε «Ε ΜΩΡΟ ΕΙΝΑΙ, ΘΑ ΚΛΑΨΕΙ» όταν τους πήραμε τηλέφωνο; Πόσο μπορεί ένας άνθρωπος να κάτσει όρθιος δίπλα σε ανοικτό απορροφητήρα μέχρι το μωρό του να αρχίσει να κοιμάται; Μια ατέλειωτη μέρα που δεν έλεγε να φτάσει στο τέλος της, με το ξημέρωμα της επόμενης να μοιάζει ανέφικτο, σαν αυταπάτη.

Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω για τους νέους γονείς;

Η περιπέτεια της εγκυμοσύνης τυπικά, ολοκληρώνεται όταν οι δύο γονείς αντικρύζουν για πρώτη φορά το μωράκι τους. Κάπου εκεί ξεκινά μια κυνική διαπίστωση, ότι καλούμαστε ανα κρατήσουμε στη ζωή ένα ανθρώπινο πλασματάκι και να το βοηθήσουμε να μεγαλώσει. Αυτή είναι η πιο σοβαρή ευθύνη που μπορεί να αναλάβει ένας ενήλικας εκεί έξω.