Το σηκωμένο φρύδι του Γερούν Ντάισελμπλουμ

Όταν πας να βάλεις καινούργια πόρτα σε ένα ερείπιο, θεωρείται ανακαίνιση; Αυτές και άλλες παρόμοιου τύπου απορίες μου γεννιούνται κάθε φορά που σκέφτομαι το Instagram vs Reality που ζούμε στην Ελλάδα. Μία χώρα στα πρόθυρα νευρικού κλωνισμού που όμως ζει σε μία ψευδεπίγραφη κανονικότητα.

Με μία πανδημία και κάτι πολέμους να έχουν παρεμβληθεί, τα χρόνια της βαθιάς οικονομικής κρίσης που συντάραξε την ελληνική κοινωνία μοιάζουν σαν να αφορούσαν κάποιους άλλους ανθρώπους. Κάτι ξεχασμένα συνθήματα τύπου «ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΝΤ» αποκτούν και μία ρετρό αισθητική. Σε 3-4 χρόνια θα τις φοράνε μπλούζα οι πλουσιογόνοι που έχουν κάνει κατάληψη στα Εξάρχεια.

Τομή όχι παρένθεση

Στην πραγματικότητα βέβαια, το αποτύπωμα της οικονομικής κρίσης είναι ακόμα εδώ και καθορίζει τις ζωές μας. Φαίνεται στο ότι πρέπει να κάνεις δύο δουλειές για να έχεις τα βασικά, στο ότι οι γονείς σου πλήρωσαν για συντάξεις υπερδιπλάσιες από αυτές που τελικά εισπράττουν. Φαίνεται στους φίλους σου που έφυγαν στο εξωτερικό και στον φόβο σου κάθε φορά που το τρένο κουνιέται λίγο παραπάνω από το σύνηθες σε μία στροφή.

Μπορεί να γίνεται προσπάθεια να ταυτιστεί αυτή η τόσο πνιγηρή περίοδος ως παρένθεση βίας και τοξικότητας, στην πραγματικότητα όμως είναι η περίοδος που καθορίζει τις ζωές μας. Πιθανότατα, θα την καθορίζει για όσο ζούμε. Δεν ήταν παρένθεση, ήταν τομή.

Και τώρα, λίγο πάνω από 1,5 δεκαετία από όταν ξεκίνησε, έρχεται η ώρα να τη μελετήσουμε, να μιλήσουμε γι’ αυτή. Ήρθε η ώρα να μιλήσουν γι’ αυτή και οι πρωταγωνιστές της που καμιά φορά τους ξεχνάμε.

«Κάνανε και αυτοί τα λάθη τους»

Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, ας πούμε, που 60άρισε, άσπρισε λίγο αλλά καλά κρατάει. Ήταν τότε επικεφαλής του Eurogroup και διαχειριζόταν την κρίση στις χώρες του Νότου και κυρίως στην Ελλάδα. Τώρα, ως δήμαρχος του Αϊντχόφεν, πιο ήρεμος αλλά ακόμα ενεργός, αναπολεί την περίοδο εκείνη.

Μπορεί, λοιπόν, να έχουμε χαωθεί μεταξύ μας για το ποιος φταίει. Ο Καραμανλής; Ο Παπανδρέου ο γιος; Ο Παπανδρέου ο πατέρας; Ο Τσίπρας; O Σαμαράς; Ο καθένας έχει τις απαντήσεις του. Οι περισσότεροι θα πουν όλοι μαζί. Όχι βέβαια με την ίδια ευθύνη ο καθένας. Αυτή είναι μία κουβέντα που θα κάνουμε μεταξύ μας.

Είναι όμως πραγματικά επώδυνο οι πραγματικοί πρωταγωνιστές εκείνων των ημερών, οι περίφημοι δανειστές, να βγαίνουν και να μιλούν με σηκωμένο το φρύδι. Να μας λένε για τα λάθη μας με μία συγκρατημένη έκφραση έπαρσης που δεν την κρύβει ούτε όλος ο φιλελληνισμός του κόσμου. Ούτως ή άλλως έχει την έκφραση του γονιού του απολωλότος προβάτου, όταν το πρόβατο γύρισε.

Επειδή, λοιπόν, τα χρόνια πέρασαν και όσο νικητής και αν νιώθεις, πρέπει να κάνεις και την αυτοκριτική σου, βγαίνουν και κάνουν και τη δική τους. Έτσι ως αστερίσκο. Ήταν, λέει, και αυτή λίγο υπερβολικοί με την επιμονή στα μέτρα λιτότητας. Έκαναν λάθος σε αυτό. Ίσως έπρεπε να ήταν πιο ανεκτικοί όταν η μπάλα έκαιγε. Ο Γιουνγκέρ μάλιστα μίλησε και για την αξιοπρέπεια των Ελλήνων.

Αυτοί τα λένε παίρνοντας πλουσιοπάροχες συντάξεις ή κάνοντας δουλειές που τους δίνουν χρόνο για να ασχολούνται με τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Εμείς τους ακούμε προσπαθώντας ακόμα να ορθοποδήσουμε σε μία οικονομία που συρρικνώθηκε κατά 25% εν ριπή οφθαλμού.