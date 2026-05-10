Μενού

Στην πίεση Αθηναίοι και Θεσσαλονικείς: 7 στους 10 με στρες - 47% με ενδείξεις κατάθλιψης

Το 69% των κατοίκων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη βιώνει επίπεδα στρες. Αναλυτικά οι μετρήσεις και οι κύριες αιτίες άγχους, σύμφωνα με έρευνα.

Reader symbol
Newsroom
Κίνηση στους δρόμους
Κίνηση στους δρόμους | Φωτ. Αρχείου: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει τη φράση «η ζούγκλα της Αθήνας», ενώ μέχρι και σε μικρότερες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη αρχίζουν και αποκτούν επίσης ρυθμούς πρωτεύουσας. 

Το μέγεθος του άγχους και του στρες που βιώνουν οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις αποτυπώνει μια  νέα έρευνα, της οποίας τα πορίσματα (δυστυχώς) δεν μας προκαλεί έκπληξη. 

Σύμφωνα με την ψυχολόγο Άννα Κανδαράκη, που μίλησε στον ΣΚΑΙ, σχολίασε τη μελέτη για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με τα εξής συμπεράσματα: 

  • Το 69% βιώνει μέτρια επίπεδα στρες
  • Το 15% υψηλά επίπεδα στρες 
  • Το 57% έχει συμπτώματα άγχους 
  • Το 47% έχει ενδείξεις κατάθλιψης
  • Το 56% έχει άγχος τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας

Στη μελέτη οι κύριες αιτίες φέρεται να είναι: 

  • Οικονομική αβεβαιότητα 
  • Αίσθηση απώλειας ελέγχου 
  • Πίεση των μετακινήσεων (κίνηση κλπ)

Η ψυχολόγος τονίζει ότι οι άνδρες είναι αυτοί που σωματοποιούν περισσότερο το άγχος και δυσκολεύονται περισσότερο να το εκφράσουν ή να επισκεφθούν ψυχολόγο, και για αυτό εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά στην έρευνα. 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ