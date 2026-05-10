Στην πίεση Αθηναίοι και Θεσσαλονικείς: 7 στους 10 με στρες - 47% με ενδείξεις κατάθλιψης

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει τη φράση «η ζούγκλα της Αθήνας», ενώ μέχρι και σε μικρότερες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη αρχίζουν και αποκτούν επίσης ρυθμούς πρωτεύουσας.

Το μέγεθος του άγχους και του στρες που βιώνουν οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις αποτυπώνει μια νέα έρευνα, της οποίας τα πορίσματα (δυστυχώς) δεν μας προκαλεί έκπληξη.

Σύμφωνα με την ψυχολόγο Άννα Κανδαράκη, που μίλησε στον ΣΚΑΙ, σχολίασε τη μελέτη για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με τα εξής συμπεράσματα:

Το 69% βιώνει μέτρια επίπεδα στρες

Το 15% υψηλά επίπεδα στρες

Το 57% έχει συμπτώματα άγχους

Το 47% έχει ενδείξεις κατάθλιψης

Το 56% έχει άγχος τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας

Στη μελέτη οι κύριες αιτίες φέρεται να είναι:

Οικονομική αβεβαιότητα

Αίσθηση απώλειας ελέγχου

Πίεση των μετακινήσεων (κίνηση κλπ)

Η ψυχολόγος τονίζει ότι οι άνδρες είναι αυτοί που σωματοποιούν περισσότερο το άγχος και δυσκολεύονται περισσότερο να το εκφράσουν ή να επισκεφθούν ψυχολόγο, και για αυτό εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά στην έρευνα.