Στο Παναθηναϊκό Survivor ο Αλαφούζος άλλαξε τον «Μαχητή Ιβάν» με τον «Διάσημο Φατίχ»

Το Survivor είναι χωρίς αμφιβολία το πιο βαρύ τηλεοπτικό χαρτί του ΣΚΑΪ. Ένα πρόγραμμα που για πολλούς μήνες δίνει κάθε χρόνο υψηλά νούμερα τηλεθέασης στο κανάλι του Φαλήρου και προφανώς φέρνει πολλά εκατομμύρια ευρώ ως έσοδα από τις διαφημίσεις. Προϊόν υποκουλτούρας λένε πολλοί και πιθανότατα να μην έχουν και άδικο.

Όμως από την άλλη αφού υπάρχει κόσμος που το παρακολουθεί και μάλιστα φανατικά, τόσο ο ΣΚΑΪ, όσο και ο Ατζούν, έχοντας βρει την... κότα που κάνει τα χρυσά αυγά δεν έχουν την παραμικρή δεύτερη σκέψη για την προβολή του κάθε τηλεοπτική σεζόν.

Ως ιδιοκτήτης του καναλιού, ο Γιάννης Αλαφούζος τρίβει τα χέρια του από την επιτυχία του προγράμματος και προφανώς κλείνει τα αυτιά του σε «φωνές» που χαρακτηρίζουν ως... σκουπίδι το προϊόν που προσφέρει στους τηλεθεατές.

Το δίπολο «Διάσημοι – Μαχητές» είναι μέρος της τηλεοπτικής καθημερινότητας χιλιάδων Ελλήνων κάθε βράδυ, όλα τα τελευταία χρόνια. Προφανώς αυτό να ισχύει και για τον Mr ΣΚΑΪ και παράλληλα ιδιοκτήτη του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Αν κρίνουμε και από την αστραπιαία αλλαγή προπονητή την 2η ημέρα των Χριστουγέννων, είναι σίγουρο πως ο Γιάννης Αλαφούζος είναι... fan του Survivor.

Παναθηναϊκός: Αντιδράσεις

Σε μια κίνηση που σηκώνει συζήτηση και ήδη έχει... καταδικαστεί από την συντριπτική πλειοψηφία των φίλων του Παναθηναϊκού το «πράσινο» αφεντικό προχώρησε σε μια αλλαγή που το μέλλον θα δείξει αν είναι πετυχημένη.

Ο «Μαχητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς» αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από το απόγευμα της Τρίτης με τον «Διάσημο Φατίχ Τερίμ» να είναι αυτός που σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν πιάνει στα χέρια του το... πράσινο τιμόνι με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

Ονομα μεγάλο και τρανό. Λαμπερό. Πετυχημένο. Με τίτλους άπειρους στην Τουρκία, αλλά και στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Παναθηναϊκός: Ο νέος προπονητής

Ηχηρό βιογραφικό και προφανώς το πιο... βαρύ όνομα που έχει έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα (και βάλε) χρόνια. Δεν χωράει αμφιβολία ότι υπό αυτή την έννοια στον Παναθηναϊκό θέλησαν να κάνουν... step up. Να «φωνάξουν» ότι πάνε για πρωτάθλημα, βάζοντας στον μηχανή έναν άνθρωπο που έχει το know how. Στα 70 του βέβαια και με δύο χρόνια μακριά από πάγκους είναι ένα... αγκάθι στην εξίσωση.

Ρίσκο πήρε ο Αλαφούζος. Ρίσκο μεγάλο πήρε ο Παναθηναϊκός και θα δούμε αν βγει. Αυτό όμως που προκάλεσε την οργή στον κόσμο του «τριφυλλιού» όπως φαίνεται σε σχόλια των sites, αλλά και στα social media είναι ο τρόπος που ο πράσινος οργανισμός... απέπεμψε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μαθαίνοντας το από τον... τουρκικό τύπο. Αν μη τι άλλο τεράστιο unfair σε έναν άνθρωπο που ήταν σπουδαίος και σεβαστός σε όλα.

Στον άνθρωπο που παρέλαβε έναν Παναθηναϊκό – φάντασμα και τον παρέδωσε με ένα Κύπελλο, ανταγωνιστικό για το πρωτάθλημα και εκ νέου ευρωπαίου με αρκετά εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία. Ο χρόνος θα δείξει πολλά για τις επιλογές που έγιναν.

Αντί επιλόγου ένα ακόμη δεδομένο με την αποχώρηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Η απώλεια δεν μοιάζει να είναι μεγάλη μόνο για τον Παναθηναϊκό. Είναι μεγάλη και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Σέρβος προπονητής για 2.5 χρόνια ήταν ένας κύριος, εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων.

Οι δηλώσεις του ήταν πάντα για να διδάσκονται σε σεμινάρια ποδοσφαίρου και ζωής. ΚΥΡΙΟΣ με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Μακάρι να τον ξαναδούμε κάπου εδώ γύρω σύντομα...

ΥΓ. Θεωρώ ανέκδοτο ότι ο Τερίμ είναι επιλογή με ευλογίες... Ατζούν. Φαντάζομαι δεν έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό.

