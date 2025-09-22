Στον επόμενο τόνο, θα επιχειρήσουν να σπιλώσουν (και) τον Πάνο Ρούτσι

Σιχαίνομαι από τα βάθη της ψυχής μου κάτι που έκανα και εγώ μέχρι πολύ πρόσφατα. Το να παίρνεις το δράμα ενός ανθρώπου ή μια συνολικά δύσκολη κατάσταση και να της δίνεις υφή μυθοπλασίας («αυτό είναι σαν βιβλίο», «αυτό είναι σαν ταινία»).

Είναι σαν να παίρνεις κατευθείαν απόσταση από αυτό που βλέπεις. Να βάζεις αυτομάτως τον εαυτό σου σε θέση τηλεθεατή, ανθρώπου που βλέπει από μακριά, καταναλώνει content (εν προκειμένω «συγκινητικό») και τελικά το ξεχνάς όταν τελειώνει η ταινία για να καταναλώσεις κάτι άλλο.

Η ιστορία του Πάνου Ρούτσι όμως δεν είναι content. Ο ίδιος δεν είναι τραγικός ήρωας και η ιστορία του δεν έρχεται από τις σκέψεις ενός συγγραφέα που ήθελε κάπως να φέρει την ιστορία της Αντιγόνης και του Κρέοντα στο σήμερα. Ο Πάνος Ρούτσι, άνθρωπος με σάρκα και οστά, ζητάει να μάθει τα πάντα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού του.

Πρόκειται για έναν καταφανώς χαμηλών τόνων άνθρωπο τον οποίο η ασύλληπτη κρατική ανεπάρκεια έσυρε να ζήσει το χειρότερο πράγμα που μπορεί να ζήσει ένας γονιός: να χάσει το παιδί του.

Το πρόσωπο του γονιού που έχασε το παιδί του αποκτά μία ιερότητα στις ανθρώπινες κοινωνίες. Είναι ο άνθρωπος που έχει ζήσει τον μεγαλύτερο πόνο και ως εκ τούτου του οφείλεται σεβασμός. Σχεδόν φεύγει από τα ανθρώπινα όρια.

Εδώ όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μία δαιδαλώδης και αλλαζονική εξουσία αρνείται να δεχτεί το πολύ απλό αίτημα του. O ίδιος, λοιπόν, αποφάσισε να δείξει σε αυτή τη δαιδαλώδη εξουσία ότι το δικαίωμά του να μάθει τις συνθήκες θανάτου του παιδιού του, το βάζει πάνω από την ίδια του τη ζωή.

Δεν ξεγελιέμαι, βέβαια. Το σημερινό πατ-πατ στην πλάτη, όταν τα πράγματα σκουρύνουν, σύντομα θα γίνει μία εκτόξευση διαφόρων ρυπαρών δικτύων τα οποία δεν έχουν διστάσει να επιτεθούν στη Μάγδα, στη Μαρία Καρυστιανού, στον κύριο Πλακιά, στη μητέρα του Ζακ και σε πολλούς ακόμα γονιούς που έχασαν το παιδί τους.

Πρώτα θα ξεκινήσουν οι ειδικές δυνάμεις της δολοφονίας χαρακτήρα. Αυτοί που δεν τους νοιάζει πια ούτε λίγο το κούτελό τους στην κοινωνία. Θα φάνε τα πρώτα πυρά και θα ακολουθήσουν και οι επόμενοι. Σκοπός θα είναι να στοχοποιήσουν τον Πάνο Ρούτσι, να μολύνουν την ιερότητα της θέσης και του αιτήματός του.

Ο πυρήνας της τακτικής αυτής θα είναι απλός. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην έχει κάποιο όφελος. Κάποιος άλλος λόγος θα υπάρχει για να προχωράει σε απεργία πείνας. Αποκλείεται να το κάνει μόνο για το δίκιο του… Θα θέλει λεφτά και εξουσία. Θα θέλει έστω να γίνει γνωστός. Κάπως να το εξαργυρώσει όλο αυτό.

Ουσιαστικά, δηλαδή, η τακτική τους θα είναι απλή: Να πείσουν ότι ο Πάνος Ρούτσι είναι σαν τα μούτρα τους.