Στους Σενγκούν αυτού του κόσμου η απάντηση πάντα θα είναι οι Μανόλο

Ένας ημιτελικός μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, ήταν αναμενόμενο πως θα έβγαζε το άσχημο πρόσωπο τόσο πολλών Ελλήνων όσο και Τούρκων. Το ότι ηττηθήκαμε την Παρασκευή από μια εξαιρετική μπασκετικά Τουρκία είναι γεγονός. Όμως, το θέατρο του.. «Εθνικιστικού» παραλόγου που ακολούθησε με πρωταγωνιστή τον Σεγκούν, ήταν η χειρότερη στιγμή του φετινού Eurobasket.

Φάουλ νο.1

Τη στιγμή που η ομάδα του Σεγκούν προηγείτο με 20 πόντους, ο Σεγκούν δεν έμεινε στο παιχνίδι. Τραγουδούσε με ένταση τα συνθήματα της εξέδρας, κουνώντας επιδεικτικά τα χέρια του. Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας στον αθλητισμό, που τον μαθαίνουμε από όταν ξεκινάμε να παίζουμε στις αλάνες με τους συμμαθητές μας: τον αντίπαλο (είτε έχει ήδη ηττηθεί, είτε όχι), τον σεβόμαστε. Δεν τον ειρωνευόμαστε, δεν τον προσβάλουμε και σίγουρα δεν τραγουδάμε στη μούρη του τα συνθήματα μιας φανατισμένης εξέδρας.

Φάουλ νο.2

Μετά το τέλος του ημιτελικού, όπου η Τουρκία έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ, ο Σεγκούν προχώρησε σε δύο απαράδεκτες αναρτήσεις.

Αρχικά, ο παίκτης των Ρόκετς ανήρτησε μια AI φωτογραφία που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Τουρκίας. Λίγο αργότερα δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα και έγραψε: «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα», που αποτελεί μια έμμεση αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή.

Φάουλ νο.3: Η μπηχτή στον Αντετοκούνμπο

«Είναι καταπληκτικός παίκτης, ξέρετε, αλλά δεν είναι σπουδαίος πασέρ», είπε μετά την πρόκριση της Τουρκίας επί της Ελλάδας ο Σενγκούν. O 23χρονος Σενγκούν, που πιθανότατα δεν έχει μελετήσει τον αντίπαλό του όσο θα έπρεπε, προχώρησε σε αυτή την δήλωση η οποία απαντήθηκε όπως της άρμοζε, από τον Βασίλη Σπανούλη.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας προπονητής είπε: «Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη».

Και έρχεται η στιγμή του τελικού, όπου μετά από έναν πολύ κρίσιμο αγώνα, η Γερμανία καταφέρνει να κλέψει το τρόπαιο μέσα από την αγκαλιά της Τουρκίας και του Σεγκούν. Και έρχεται η στιγμή που ο Σεγκούν σκύβει το κεφάλι.

Μετά τη λήξη του αγώνα, γίνεται η ανακοίνωση της καλύτερης 5αδας της φετινής Euroleague. Ο Γιάννης έχει ήδη παραλάβει το βραβείο του και στέκεται δίπλα στον Σρέντερ. Ο Σεγκούν πλησιάζει για να σταθεί δίπλα τους και ενώ δίνει το χέρι του στον Σρέντερ, αγνοεί επιδεικτικά τον Γιάννη.

Για το υπόλοιπο της βράβευσης ο Γιάννης χαμογελά και απολαμβάνει αυτή τη στιγμή υπερηφάνιας. Ο Σεγκούν, μένει στριφνός. Για μια ακόμη φορά, έχει υπάρξει ασεβής προς τον αντίπαλό του.

Όταν ο Μανόλο έρχεται αντιμέτωπος με τον Ντουπλάντις

Ας ταξιδέψουμε όμως τώρα στην μακρινή Ιαπωνία.

Στο Τόκιο, χθες Δευτέρα (15/9), ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου και για μια ακόμη φορά μας έκανε περήφανους. Κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, μετά από μια ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση. Την πρώτη θέση κατέκτησε και πάλι ο εξωπραγματικός Ντουπλάντις, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι το μόνο «εμπόδιο» που έχει να αντιμετωπίσει ο Μανόλο για την πολυπόθητη κορυφή στα παγκόσμια πρωταθλήματα.

Μανόλο και Ντουπλάντις έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση πολλάκις. Όμως, οι δυο τους είναι αντίπαλοι μόνο για αυτά τα λίγα λεπτά που κρατούν στο χέρι τους το ακόντιο.

Στην παραπάνω φωτογραφία που κάνει τον γύρο του κόσμου, Ντουπλάντις και Καραλής πανηγυρίζουν το ρεκόρ του Σουηδού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Ο Μανόλο κάθε φορά που αγωνίζεται, πανηγυρίζει διπλά για τα ρεκόρ που καταρρίπτει ο Σουηδός συναθλητής του.

Την ώρα που ο στίβος αναδεικνύει τον αθλητισμό ως πεδίο αλληλεγγύης και σεβασμού, οι αναρτήσεις του Αλπερέν Σενγκούν παραμένουν ακόμα στο Instagram, ενισχύοντας τον φανατισμό που έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να είχαμε αφήσει πίσω.

Στον κόσμο του αθλητισμού όπως και στη ζωή, δεν μετράει μόνο ποιος σηκώνει το τρόπαιο, αλλά ποιος σηκώνει και τον διπλανό του, ποιος δείχνει σεβασμό στον ηττημένο ή στον συναθλητή που τον κέρδισε. Ο Σενγκούν, παρά το ταλέντο του, επέλεξε να σταθεί στη μικροψυχία και τον φανατισμό, χάνοντας έτσι τη μεγαλύτερη νίκη που μπορεί να πετύχει ένας αθλητής: τον σεβασμό των αντιπάλων και του κοινού.

Το συμπέρασμα μετά από όλα αυτά είναι πως σε αυτόν τον κόσμο έχουμε ανάγκη από Γιάννηδες και Μανόλο και όχι από Σεγκούν.