Σύμφωνα με τον δήμαρχο Άργους, για όλα έφταιγε η μητέρα του 20χρονου

Μη μπορώντας, βλακωδώς μάλλον, να πιστέψω αυτά που διάβαζα, μπήκα στη σελίδα του facebook του νυν δημάρχου Άργους Γιάννη Μαλτέζου, προκειμένου να βεβαιωθώ ότι αυτά που διάβαζα λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του 20χρονου είναι αλήθεια. Τελικά το προφίλ στο οποίο θα έπρεπε να ψάχνω ήταν το Ιωάννης Μαλτέζος, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να είναι πάντα πιο επίσημα από ό,τι είναι.

Τελικά, ήταν όλα αλήθεια. Ο δήμαρχος Άργους-Μυκηνών όφειλε να μιλήσει, όπως έκανε στο disclaimer, «έξω από τα δόντια και χωρίς στρογγυλέματα», γιατί όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να κρυβόμαστε πίσω από λέξεις». Αμέσως μετά έβαλε ακολούθησε ο προβληματισμός του για την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών που δολοφόνησαν τον 20χρονο.

Αν η νεογλώσσα της εξουσίας ήταν εντυπωσιακή στο 1984 του Τζωρτζ Όργουελ, στο εδώ και το τώρα, μπορώ να βάλω πολύ ψηλά την οριοθέτηση της δολοφονίας ενός παντελώς αθώου συμπολίτη μας (και δημότη Άργους) ως «ακραία ένταση στο πεδίο».

Τραυματισμός 20χρονου από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης | Eurokinissi

Υπενθυμίζεται, μιας και ο κύριος Μαλτέζος τον ξεχνάει, οι δύο αστυνομικοί έριξαν 21 σφαίρες προς την πλευρά του παντελώς αθώου θύματος. Ο δήμαρχος μάλιστα βρίσκει ηθικά αλλά και νομικά «περιττή την προφυλάκισή τους», γιατί αν δεν σε προφυλακίσουν ενώ πυροβολείς 21 φορές, πότε θα σε προφυλακίσουν;

Η μητέρα ως ο πραγματικός θύτης

Βέβαια κανενός είδους τέτοια ανάρτηση δεν έχει ολοκληρωθεί αν δεν υπάρξει καμία κάποιου είδους κατηγορία στο θύμα ή τέλος πάντων στην οικογένεια του θύματος. Ο δήμαρχος, λοιπόν, έψεξε τη χαροκαμένη μητέρα που άφησε τον γιο της να κυκλοφορεί στους δρόμους, γιατί όπως λέει «τι θα γινόταν αν θα σκοτωνόταν ένας αθώος πολίτης», έχοντας μάλλον ξεχάσει ότι όλη η ανάρτηση ξεκινάει από τον θάνατο ενός νέου πολίτη και υπονοώντας ότι οι άνθρωποι που είναι στο φάσμα του αυτισμού δεν πρέπει να βγαίνουν έξω από το σπίτι τους;

Και η αλήθεια είναι εντυπωσιακή η αδράνεια της ελληνικής κοινωνίας μπροστά σε αυτό που συνέβη στον 20χρονο. Αυτή η αδράνεια που παρακολουθεί αυτή την είδηση σαν να μην έχει τίποτα πολιτικό. Σαν να μην είναι οι δολοφόνοι άνθρωποι στους οποίους το ελληνικό κράτος έχει εμπιστευτεί ένα όπλο. Είναι τόσο μεγάλη που κάνει κάποιον εκλεγμένο πολιτικό να κάνει μία τέτοιου τύπου ανάρτηση.

Στο τέλος της ανάρτησής του, ο δήμαρχος Άργους καταλήγει: «Εκφράζω την απόλυτη και ειλικρινή μου στήριξη στους δύο αστυνομικούς και στις οικογένειές τους, που δοκιμάζονται σκληρά. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη ότι στην πορεία της υπόθεσης θα επικρατήσει η νομική ορθότητα και η ψυχραιμία, μακριά από κραυγές και σκοπιμότητες».

Γιατί αν χρειαζόταν κάποιος συμπαράσταση σε όλη αυτή την ιστορία, ήταν αυτοί που έριξαν 21 σφαίρες και όχι αυτός που της δέχτηκε. Αν μη τι άλλο ανάρτηση έξω από τα δόντια και χωρίς στρογγυλέματα. Αυτό αυτές που σε τρομοκρατούν για το πού έχει πάει βόλτα η αξία της ανθρώπινης ζωής σε αυτή τη χώρα.