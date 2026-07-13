Άριελ Κωνσταντινίδη: «Όταν η μητέρα μου είπε "θα το μεγαλώσω εγώ, εσύ είσαι ανίκανη", προχώρησα σε άμβλωση»

Η Άριελ Κωνσταντινίδη μίλησε στο The Mute Project για την καθημερινότητά της ως μητέρα τριών παιδιών, στον χωρισμό της, αλλά και στην απόφαση που πήρα στα 29 της να προχωρήσει σε άμβλωση και τους λόγο που την οδήγησε σε αυτή.

Διαβάστε επίσης - «Θα με παρατούσες έτσι για τη Λιόλιου;» - Τα πιο επικά πειράγματα μεταξύ Βούλγαρη και Χασαπόπουλου

«Αυτή την περίοδο είμαι ελαφρώς ζορισμένη κι αυτό βεβαίως έχει να κάνει με την αλλαγή που έχει φέρει το μωρό που έχει έρθει στη ζωή μου. Παράλληλα όμως, έχω και τις υποχρεώσεις με τους γιους μου, οι αλλαγές λόγω της ηλικίας τους, οι οποίες περνάνε όλες από εμένα.

Από τη μία μου αρέσει να έχω ευθύνες και να βρίσκω πώς να ανταπεξέλθω, αλλά από την άλλη πολλές φορές μαζεύονται πολλά. Πρέπει να πάρω γρήγορες αποφάσεις και λύσεις και είμαι καλή σε αυτό. Δεν το λέω ως γκρίνια, απλά το λέω ειλικρινά», είπε αρχικά η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Ακόμα εξήγησε πως οι δύο γιοι της γνώριζαν εξ αρχής την επιθυμία της για ένα ακόμα παιδί ή ακόμα και να ξαναπαντρευτεί, λέγοντας:

«Τα παιδιά μου ήξεραν από την πρώτη μέρα της ζωής τους ότι η οικογένειά μας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Το έλεγα και το άφηνα αυτό σαν ιστορία. Ήξεραν ότι έχω εσάς, αλλά θέλω και άλλο ένα παιδί ή παιδιά ή επίσης ότι μπορεί και να παντρευτώ ξανά. Θα ήθελα να έχω μια συντροφιά».

Όσον αφορά τον λόγο που την έκανε να πάρει διαζύγιο από τον πατέρα των δίδυμων παιδιών της, η γνωστή ηθοποιός ανέφερε:

«Ένιωθα μόνη μου μέσα στον γάμο, από την εγκυμοσύνη. Ένιωθα ότι έχω και άλλο ένα παιδί, το οποίο μου έφερνε όλη την ώρα προβλήματα και εμπόδια.

Εγώ τότε πίστευα ότι θα ωριμάσει. Όταν γεννήθηκαν τα αγόρια, έπεισα τον εαυτό μου ότι ο λόγος που πήρα την απόφαση να χωρίσω ήταν αυτά, εγώ όμως, το έκανα για εμένα».

Ακόμα η Άριελ Κωνσταντινίδη αναφέρθηκε στην πολύ δύσκολη απόφαση που πήρε στα 29 της χρόνια να προχωρήσει σε άμβλωση και στη συνέχεια να απεξαρτηθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον.

«Ήθελα ανέκαθεν παιδιά και μάλιστα, ήθελα να κάνω δίδυμα. Έχω αδέρφια, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, μικρή δηλαδή ένιωθα σα μοναχοποαίδι.

Στα 20 – 30 άλλαξε λίγο αυτό γιατί ένιωθα ανίκανη να κάνω παιδιά και επίσης έλεγα ότι είχα και την καριέρα μου και τη ζωή μου. Μετά αυτό άλλαξε ξανά όταν ήμουν 29 ετών και πήρα την απόφαση να κάνω μια έκτρωση.

Έμεινα έγκυος με τον τότε σύντροφό μου και δεν το περιμέναμε. Τότε η μητέρα μου και η αδερφή μου ήταν πάρα πολύ χαρούμενες και είδα τη μαμά μου να λέει "εγώ θα το μεγαλώσω, εσύ είσαι ανίκανη".

Όταν αυτό λοιπόν το είδα μπροστά μου να γιγαντώνεται, είπα "με τίποτα" και προχώρησα σε άμβλωση. Ήταν πάρα πολύ συνειδητή απόφαση. Τότε μπήκα στη διαδικασία να ωριμάσω και να απεξαρτηθώ από όλο αυτό το περιβάλλον», δήλωσε η Άριελ Κωνσταντινίδη.