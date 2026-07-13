Τέλος οι «καπαρωμένες» ξαπλώστρες: Υπάλληλος-ήρωας στη Ρόδο μοιράζει εγκεφαλικά σε τουρίστες

Ο πόλεμος της ξαπλώστρας στα all-inclusive ξενοδοχεία καλά κρατεί, αλλά αυτή τη φορά, οι ενοχλητικοί παραθεριστές που «καπαρώνουν» θέση από τα άγρια χαράματα βρήκαν επιτέλους τον δάσκαλό τους. Μια νέα, καινοτόμα και άκρως δίκαιη πρακτική φαίνεται να εφαρμόζεται στα ελληνικά νησιά, δίνοντας ένα ηχηρό χαστούκι στην πατροπαράδοτη και αγενή συνήθεια της «αφημένης πετσέτας».

Συγκεκριμένα, σε ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο, η διεύθυνση αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να εφαρμόσει τους κανόνες κατά γράμμα. Η 19χρονη Βρετανίδα τουρίστρια, Lucie Hewes, κατέγραψε τη στιγμή που ένα μέλος του προσωπικού –ένας πραγματικός τιμωρός της αυθαιρεσίας– κάνει την πρωινή του περιπολία γύρω από την πισίνα.

Ο στόχος του είναι να μαζέψει όλες τις πετσέτες, τις τσάντες και τα αντικείμενα από τις αφύλακτες ξαπλώστρες, τις οποίες οι «έξυπνοι» επισκέπτες είχαν φροντίσει να καπαρώσουν πριν καν πάνε για πρωινό ή πριν επιστρέψουν στο κρεβάτι τους για ύπνο.

«Ο υπάλληλος της πισίνας έρχεται γύρω στις 8 κάθε πρωί και αφαιρεί με συνοπτικές διαδικασίες πετσέτες και αντικείμενα από τα κρεβάτια στα οποία δεν κάθεται κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά η Lucie, τονίζοντας πως η τακτική αυτή είναι απολύτως δίκαιη.

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Το ξενοδοχείο διατηρεί μια ξεκάθαρη πολιτική που απαγορεύει αυστηρά την «κράτηση» στις ξαπλώστρες, ώστε να υπάρχει αξιοκρατία και όλοι οι επισκέπτες να έχουν ίσες ευκαιρίες να απολαύσουν τον ήλιο.

Η επιστροφή των επίδοξων κατακτητών της ξαπλώστρας στην πισίνα ήταν το λιγότερο επεισοδιακή. Πολλοί από αυτούς έμειναν άναυδοι βλέποντας τα πράγματά τους να έχουν κάνει φτερά, ενώ άλλοι δυσαρεστήθηκαν σφόδρα όταν αντίκρισαν άγνωστους παραθεριστές να έχουν ήδη απλωθεί στις δήθεν «δικές τους» θέσεις.

Μάλιστα, τα δράματα δεν έλειψαν, καθώς μια γυναίκα δεν δίστασε να ζητήσει τα ρέστα από το προσωπικό, διαμαρτυρόμενη ότι έμεινε χωρίς θέση επειδή μετακίνησαν την τσάντα της. Η απάντηση του προσωπικού ήταν ψύχραιμη και αποστομωτική.

Οι κανόνες είναι για όλους και οι ξαπλώστρες δεν γίνονται ρεζερβέ. Αν και της επέστρεψαν τα υπάρχοντά της, η τουρίστρια συνέχισε να αρνείται την πραγματικότητα, αποδεικνύοντας ότι το θράσος στις διακοπές δεν έχει όρια.

Το βίντεο της 19χρονης δεν άργησε να γίνει viral, αναζωπυρώνοντας την αγαπημένη ιντερνετική συζήτηση για τον παγκόσμιο πόλεμο της ξαπλώστρας. Τα νούμερα του κλιπ μιλούν από μόνα τους και αποδεικνύουν πως ο κόσμος έχει κουραστεί με το φαινόμενο.

Οι χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να χειροκροτήσουν την απόφαση του ξενοδοχείου, με τα σχόλια να δίνουν ρέστα και την πλειοψηφία να συμφωνεί απόλυτα:«Μπράβο τους, μακάρι να το έκαναν όλα τα ξενοδοχεία αυτό!».

Φαίνεται πως η δικαιοσύνη της πισίνας τελικά αποδόθηκε, δημιουργώντας το απόλυτο, δίκαιο προηγούμενο για τα all-inclusive του φετινού καλοκαιριού.