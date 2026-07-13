Γιατί οι Metallica ανέβασαν story την Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Οι Metallica τρέχουν τον διαγωνισμό #GetTheReLoadOut, όπου συμμετέχοντες αναρτούν διασκευές από αγαπημένα τραγούδια της ιστορικής μπάντας.

Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους, ήταν και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, που μεταξύ άλλων, είναι και μεγάλη φαν του συγκροτήματος.

Πηνελόπη Αναστασοπούλου | Metallica@Instagram

Η ταλαντούχα ηθοποιός και τραγουδίστρια, έκανε cover το Unforgiven και τράβηξε τα βλέμματα του συγκροτήματος, καθώς την έκαναν repost σε story τους, χαρακτηρίζοντάς της ως «honorable mention», τίτλος που χαρίζεται σε ερμηνευτές οι οποίοι άρεσαν στην κριτική επιτροπή και είναι άξιοι αναφοράς.