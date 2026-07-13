Μοιάζει με το «black mirror» αλλά είναι αλήθεια: Έτσι ψωνίζουν οι Αμερικανοί στο σουπερμάρκετ

Καλώς ήρθατε στο 2026, τη χρονιά που το να γεμίσεις το ψυγείο σου αποτελεί ριψοκίνδυνη χρηματοοικονομική επένδυση. Δεν μιλάμε για την αγορά κάποιου πολυτελούς αγαθού, αλλά για τα απολύτως βασικά: γάλα, ψωμί, αυγά.

Σύμφωνα με τα σοκαριστικά δεδομένα που έφερε στο φως η πρόσφατη έρευνα του Urban Institute και επιβεβαιώνονται από το CBS News, η Αμερική βιώνει μια σιωπηλή, καθημερινή τραγωδία. Εκατομμύρια πολίτες αναγκάζονται να καταχρεωθούν ή να ξεκοκαλίσουν τις αποταμιεύσεις μιας ζωής απλώς και μόνο για να μην πεινάσουν.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι τιμές των τροφίμων έχουν εκτοξευθεί κατά 32%. Αν αυτό το νούμερο σας φαίνεται απλώς στατιστικό, για εκατομμύρια οικογένειες μεταφράζεται σε άδεια στομάχια.

Το 20% των ενηλίκων σε παραγωγική ηλικία αναγκάστηκε, τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο χρόνο, να «σπάσει» μακροπρόθεσμες αποταμιεύσεις -τα χρήματα δηλαδή που προορίζονταν για μια ιατρική έκτακτη ανάγκη- απλώς για να πληρώσει τον λογαριασμό στο ταμείο του σούπερ μάρκετ.

Και ενώ τα εισοδήματα παραμένουν καθηλωμένα (περισσότερα από τα τρία τέταρτα των Αμερικανών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CBS τον Μάιο, δηλώνουν ότι οι μισθοί τους κατασπαράζονται από τον πληθωρισμό), η πιστωτική κάρτα γίνεται η μοναδική, τοξική σανίδα σωτηρίας.

Πάνω από το 25% των ενηλίκων που ψωνίζουν με πιστωτική δεν μπόρεσαν να εξοφλήσουν το υπόλοιπο ή, ακόμα χειρότερα, έχασαν την ελάχιστη δόση. Η αδυναμία πληρωμής της ελάχιστης δόσης αυξήθηκε κατά 1,6% από το 2023.

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Φαντάζει μικρό; Είναι εκατομμύρια άνθρωποι που ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωποι με ληστρικές ποινές: 30 δολάρια για την πρώτη καθυστέρηση, 41 δολάρια για τις επόμενες, και ένα εφιαλτικό επιτόκιο ποινής (APR) που αγγίζει το 30%.

Περίπου 1 στους 10 καταναλωτές αγοράζει φαγητό με προγράμματα «Αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα» (BNPL). Από αυτούς, το ένα τρίτο έχει ήδη χάσει τουλάχιστον μία δόση.

Ποιος πληρώνει όμως το πραγματικό μάρμαρο; Η φτώχεια έχει ξεκάθαρο ταξικό πρόσημο. Το 12% των ενηλίκων χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος έχασε ελάχιστη πληρωμή, ποσοστό τρεις φορές υψηλότερο σε σχέση με τους προνομιούχους. Αντίστοιχα, τα φτωχότερα νοικοκυριά έχουν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν υπερήμερα σε δόσεις BNPL.

Όλα αυτά δεν συμβαίνουν σε κενό αέρος. Η επιτάχυνση του πληθωρισμού το 2026 τροφοδοτείται άμεσα από τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος έχει εκτοξεύσει το ενεργειακό κόστος. Εδώ τα νούμερα γίνονται εξοργιστικά: Η Moody's Analytics εκτιμά ότι ο πόλεμος έχει κοστίσει στους καταναλωτές και τους φορολογούμενους των ΗΠΑ περίπου 132 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής - και ο λογαριασμός συνεχίζει να ανεβαίνει.

Παράλληλα, το κράτος επιλέγει την απόλυτη αναλγησία. Ο κυνικός και ειρωνικά ονομασμένος νόμος των Ρεπουμπλικανών το 2025, «One Big Beautiful Bill Act», επέβαλε απάνθρωπες απαιτήσεις εργασίας, πετώντας ουσιαστικά 5 εκατομμύρια ανθρώπους εκτός του προγράμματος κουπονιών σίτισης (SNAP). Μόλις 37 εκατομμύρια εξαθλιωμένοι παρέμειναν στο πρόγραμμα μέχρι τον Μάρτιο. Το κράτος τούς πήρε το πιάτο από το τραπέζι για να «σώσει τον προϋπολογισμό», ενώ πετάει δισεκατομμύρια στη φωτιά του πολέμου.

Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος αναγκάζεται να πάρει δάνειο με επιτόκιο 30% για να αγοράσει ντομάτες και μακαρόνια δεν είναι απλώς μια «οικονομική πίεση», είναι καπιταλιστικός κανιβαλισμός.

