Τα 150 χιλ. like στο βίντεο της Λύρα στο TikTok είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε ακόμα το Pride

Αν δεν δραστηριοποιήσαι στην πλατφόρμα του TikTok πιθανότητα να μην έχεις καταλάβει προς τι όλος αυτός ο σάλος για το Pride του Ρεθύμνου και το βίντεο μιας φοιτητρίας Κοινωνιολογίας, με το όνομα Γεωργία Λύρα.

Με λίγα λόγια, η συγκεκριμένη κοπέλα ανέβασε ένα σχεδόν 8λεπτο βίντεο στο προφίλ της για τους συμφοιτητές της που την προσκάλεσαν να παρευρεθεί στο Pride του Ρεθύμνου, χρησιμοποιώντας μάλιστα την αντωνυμία «όλα» αντί για όλοι και όλες. Στη συνέχεια παραπονιέται γιατί δεν μπορούσε να επιστρέψει σπίτι της, λόγω της παρέλασης, στην οποία, όπως είπε, παρατήρησε υβριστικά για τη θρησκεία της πανό.

Στο εν λόγω βίντεο, που αυτή τη στιγμή μετράει πάνω 2,2 εκατομμύρια προβολές, μόλις τέσσερις ημέρες αφότου έχει ανέβει στην πλατφόρμα, η κοπέλα περιγράφει σε έξαλλη κατάσταση όσα συνέβησαν, ενώ ακούγονται απόψεις όπως ότι η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ περιθωριοποιεί μόνη της τον εαυτό της, καθώς πλέον αντιμετωπίζονται σαν όλους τους άλλους από την κοινωνία.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ξεκαθαρίζει ότι «έχει φίλους γκέι» και συνεπώς δεν είναι ομοφοβική, απλώς δεν δέχεται η θρησκεία της να βάλλεται από προσβλητικά για εκείνη συνθήματα που ακούστηκαν στο pride.

Το αποκορύφωμα ήταν οι απαντήσεις σε μερικά από τα σχόλια άλλων χρηστών. Συγκεκριμένα σε σχόλιο που ένας χρήστης της έγραψε: «Το γεγονός πως μάζεψες Χρυσαυγίτες στα σχόλια σε κάνει περήφανη», η ίδια απάντησε: «Πολύ!».

Το θέμα φουσκωσε ακόμα περισσότερο όταν έφτασε στα αυτιά πολύ δημοφιλών influencers, οι οποίοι ανήρτησαν δικά τους βίντεο κατακρίνοντας το ομοφοβικό παραλήρημα. Στον αντίποδα, υπήρξαν και κάποιοι creators με χιλιάδες ακόλουθους που συμφώνησαν μαζί της και δεν δίστασαν να το εκφράσουν δημίοσια στα σχόλια του βίντεο.

Η ίδια ανέβασε και δεύτερο βίντεο που φυσικά εξηγούσε πως δεν μετανιώνει για όσα είπε, καθώς ένιωσε πως προσβάλλεται η θρησκεία της.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν είναι να σταθούμε αποκλειστικά στο πρόσωπο της Γεωργίας ή να αναπαράγουμε ακόμη έναν διαδικτυακό πόλεμο.

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι τα ζητήματα που ανέδειξε το συγκεκριμένο βίντεο. Υπάρχουν πολλά σημεία, στα οποία μπορούμε να σταθούμε, όπως τους λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε τη συμπεριληπτική γλώσσα αλλά και την εργαλιοποίηση μιας θρησκείας για την διάδοση ρητορικής μίσους προς μια όλοκληρη κοινωνική ομάδα που αποτελεί μειονότητα, λες και το «αγαπάτε αλλήλους» σταματά να ισχύει όταν μιλάμε για ανθρώπους της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Ωστόσο, αυτό που ήθελα να σταθώ είναι ότι απόψεις σαν κι αυτές που ειπώθηκαν στο βίντεο είναι ο ακριβής λόγος που το Pride εξακολουθεί να είναι αναγκαίο. Γιατί, παρά τα μικρά βήματα προόδου, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην Ελλάδα συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωπα με προκαταλήψεις, δημόσιο χλευασμό, βία και αμφισβήτηση της ίδιας τους της ύπαρξης.

Το ότι κάποιος μπορεί να δηλώνει «δεν είμαι ομοφοβικός, έχω γκέι φίλους», ενώ ταυτόχρονα αναπαράγει στερεότυπα και εκφράζεται με μίσος, δείχνει πόσο βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κοινωνία παραμένει η αντίληψη ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι «αποδεκτά», αρκεί να μην είναι ορατά.

Πριν λίγες ημέρες κιολας, τα ελληνικά μέσα έγραψαν για ομοφοβική επίθεση σε τρανς άτομο, όπου τέσσερα άτομα του πέταξαν αυγά και άλλα αντικείμενα και το παρέσυραν με το αυτοκίνητο. Και αυτό δυστυχώς δεν είναι ένα μεμονομένο περιστατικό.