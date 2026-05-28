Το ελληνικό ιδιωτικό νησί που πωλείται στην τιμή διαμερίσματος: Ο λόγος πίσω από την «ευκαιρία»

Στο ηλεκτρονικό σφυρί βγαίνει επίσημα στις 13 Νοεμβρίου 2026 το ιδιωτικό νησί, Μάκρη στο αρχιπέλαγος των Εχινάδων, με την τιμή εκκίνησης να έχει κατρακυλήσει στο αστρονομικά χαμηλό πόσο των 247.000 ευρώ. Ενώ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν την είδηση ως την «ευκαιρία του αιώνα» για τους απογοητευμένους αγοραστές του Λονδίνου, η ελληνική πραγματικότητα πίσω από τη δημοπρασία κρύβει ένα μνημειώδες οικονομικό και γραφειοκρατικό θρίλερ.

Το νησί «φανταστικό περιουσιακό στοιχείο»

Η δραματική πτώση της τιμής οφείλεται στο ότι κάποιος θυμήθηκε να ανοίξει τους δασικούς χάρτες. Η Μάκρη είναι χαρακτηρισμένη ως «ιδιωτικό δάσος» και προστατεύεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το νησί αποτελεί νομικά ένα «φανταστικό περιουσιακό στοιχείο». Για να καρφώσεις έστω και μια πρόκα, απαιτείται Διάταγμα. Και όπως ξέρουμε όλοι μας, μέχρι να υπογραφεί Προεδρικό Διάταγμα στην Ελλάδα, ο αγοραστής θα έχει προλάβει να γνωρίσει τους προγόνους του.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η Μάκρη είναι εντελώς εκτός δικτύου. Δεν υπάρχει ρεύμα, νερό ή αποχέτευση, οπότε ο επίδοξος Ροβινσώνας θα πρέπει να χρηματοδοτήσει μόνος του όλες τις υποδομές, τις οποίες μετά πιθανότατα θα του σφραγίσει το τοπικό δασαρχείο.

Η «χρυσή προίκα» των 20.000.000 ευρώ

Το κερασάκι στην τούρτα αυτής της μεταμνημονιακής ιλαροτραγωδίας είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σύμφωνα με την dailymail, το νησί βρίσκεται στα χέρια συνδίκων πτώχευσης.

Όποιος λοιπόν εμφανιστεί στις 13 Νοεμβρίου με τα 247 χιλιάρικα στο χέρι, δεν αγοράζει απλώς τιρκουάζ νερά, αλλά κληρονομεί:

Καταιγίδα από υποθήκες.

Αγωγές από οργισμένους πιστωτές.

Φορολογικές απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο.

Το συνολικό «κουστούμι των χρεών» ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει ο βρετανικός τύπος.

Με απλά ελληνικά, σου πουλάνε έναν βράχο για να σου φορτώσουν το έλλειμμα ενός μικρού δήμου.

Οι ξένοι αναλυτές προτείνουν το νησί για «ψηφιακή αποτοξίνωση» και ύπνο κάτω από τα άστρα. Μόνο που ξέχασαν να προειδοποιήσουν τον αγοραστή ότι αν κοιμηθεί εκεί, μπορεί να ξυπνήσει από το Λιμενικό και την ΑΑΔΕ, που θα του κατασχέσουν τη σκηνή για τα χρέη προς την εφορία. Ελλάδα μου, το μεγαλείο σου δεν κρύβεται ούτε στις Εχινάδες.