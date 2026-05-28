Kάμερες AI σε ελληνική εταιρεία; Τρομακτική αποκάλυψη στο Reddit

Τα AI productivity systems, οι κάμερες που εποπτεύουν εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, υφίστανται σε αρκετές επιχειρήσεις του εξωτερικού ήδη εδώ και δύο - τρία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί GDPR θεωρεί τις συγκεκριμένες κάμερες ως εργαλείο που παραβιάζει την ιδιωτικότητα του ατόμου και η λειτουργία του σε χώρο εργασίας είναι απόλυτα καταχρηστική, διαβάζουμε στο Reddit πως υπάρχουν ήδη τέτοια gadget σε εταιρεία στη Θεσσαλονίκη.

Οι επόμενες απεργίες εργαζομένων θα πρέπει να έχουν επικαιροποιημένα αιτήματα, που να περιλαμβάνουν και την τεχνητή νοημοσύνη.

Το επίμαχο post:

Δουλεύω σε μικρό γραφείο Θεσσαλονίκη και σήμερα το αφεντικό μάς ανακοίνωσε ότι έβαλε “AI κάμερα productivity system” για να βλέπει πόσες φορές σηκωνόμαστε, πόση ώρα λείπουμε από το γραφείο και αν χάνουμε focus. Στην αρχή νόμιζα ότι κάνει πλάκα αλλά τελικά μιλούσε σοβαρά. Μας είπε ότι το χρησιμοποιούν ήδη έξω και ότι η Ελλάδα απλά είναι πίσω ακόμα.

Το ακόμα πιο περίεργο είναι ότι 2-3 άτομα το βρήκαν και λογικό. Ένας είπε κιόλας “άμα δεν έχεις κάτι να κρύψεις γιατί σε πειράζει;”.

Εγώ προσωπικά το βρίσκω άρρωστο αλλά έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι αν απλά αυτό θα είναι το normal workplace σε λίγα χρόνια.

Είμαι υπερβολικός;

Μετά από αυτή την είδηση, ατάκες όπως «Εδώ είμαστε μια οικογένεια» και «Δεν βρίσκουμε εργαζόμενους», αποκτούν μια νέα, δυστοπική χροιά.