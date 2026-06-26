Τα αυτιά σας παρακαλώ: Το Ισραήλ θέλει να αναγνωρίσει μία γενοκτονία

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σαάρ, δήλωσε την Παρασκευή (26/6) ότι «θα παρουσιάσει στην επόμενη συνεδρίαση της ισραηλινής κυβέρνησης σχέδιο απόφασης για την επίσημη αναγνώριση από το κράτος του Ισραήλ της Γενοκτονίας των Αρμενίων».

Η «Σύμβαση για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας», που διαμορφώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948, αντάμωσε με αιχμηρό τρόπο τη λήξη της Βρετανικής Εντολής στην Παλαιστίνη, και την έναρξη του εποικιακού σχεδίου του Ισραήλ.

Το σιωνιστικό κράτος αποκαλεί εκείνη τη χρονιά «Πόλεμο Ανεξαρτησίας». Ο Αραβικός κόσμος την αποκαλεί «Η Καταστροφή».

Η γενοκτονία των Αρμενίων υποβαθμίζεται σε ένα «μπαλάκι» στη γεωπολιτική αντισφαίριση μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ. Τουλάχιστον για τον Ταγίπ Ερντογάν, αποτελεί επουσιώδες ζήτημα, αφού έχει στο παρελθόν πει πως «Ό,τι απόφαση και να πάρει το Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα, θα μπει από το ένα αυτί και θα βγει από το άλλο».

Πάντα κάποια από τις θιγόμενες πλευρές θα ευτελίζει τη γενοκτονία. Η μόνη διαφορά είναι το ποιος είναι τοποθετημένος να την αρνείται. Για την Παλαιστίνη, ας πούμε, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει περηφανευτεί: «Αν θέλαμε να διαπράξουμε γενοκτονία, θα μας χρειαζόταν ακριβώς ένα απόγευμα».

Tο 1915, ο Μεμέτ Ταλάτ Πασά, ηγέτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αρχιτέκτονας της αρμενικής γενοκτονίας, και αργότερα καταδικασθείς εγκληματίας πολέμου, έλεγε στον Αμερικανό πρέσβη Χένρι Μόργκενθο:

«Η πολιτική μας για την Αρμενία είναι πάγια και τίποτα δεν θα την αλλάξει. Δεν θα δεχτούμε Αρμένιους πουθενά στην Ανατολία. Ας ζήσουν στην έρημο, αλλά πουθενά αλλού».

Το 2025, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ηγέτης του Ισραήλ, και καταδικασθείς εγκληματίας πολέμου, δήλωσε για την κατάσταση των εκτοπισμένων Παλαιστινίων:

«Οι Σαουδάραβες μπορούν να ιδρύσουν ένα Παλαιστινιακό κράτος. Έχουν πολλή γη εκεί πέρα».

Το πόνημα της «Σύμβασης για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας», ήταν να μην επαναληφθεί η ιστορία ενός Ολοκαυτώματος, ή απλά να χαρακτηριστεί ιστορικά;

Η ύστερη γνώση μας δείχνει πως ο ορισμός της γενοκτονίας έχει υπάρξει εργαλειακός, περισσότερο στη μεταχείρισή του ως πολιτικός πτύελος, παρά σαν αποτρεπτικό πλαίσιο.

Παλαιά Διαθήκη - Α' Βασιλειών, κεφ.15:

«Τώρα, λοιπόν, άκουσε τα λόγια του Κυρίου: “θα τιμωρήσω τους Αμαληκίτες”, λέει ο Κύριος των ισραηλιτικών δυνάμεων, “γι’ αυτό που έκαναν στους Ισραηλίτες, να τους κλείσουν το δρόμο, όταν εκείνοι έβγαιναν από την Αίγυπτο.

Πήγαινε, λοιπόν, τώρα να χτυπήσεις τους Αμαληκίτες και να καταστρέψεις εντελώς καθετί που έχουν· μην τους λυπηθείς. Θα εξοντώσεις άντρες, γυναίκες, παιδιά και βρέφη, βόδια και πρόβατα, καμήλες και γαϊδούρια”».

Δυστυχώς για τους μέλλοντες κατατρεγμένους, ο Mark Twain δεν είπε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά ούτε και τη φράση που του αποδίδεται, πως η ιστορία δηλαδή «κάνει ομοιοκαταληξία».

Στην πραγματικότητα είχε πει: «Η ιστορία ποτέ δεν επαναλαμβάνεται, αλλά οι καλειδοσκοπικοί συνδυασμοί του εικονιζόμενου παρόντος, συχνά μοιάζουν χτισμένοι από τα σπασμένα κομμάτια αρχαίων θρύλων».