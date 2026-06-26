Τέλος ο β' γύρος για την εκλογή δημάρχων: Ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επί της αρχής του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, υπέρ τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία και κατά τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όπως σημείωσε κατά το κλείσιμο της συζήτησης, ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, μετά τον κύκλο της νομοθέτησης, αρχίζει από αύριο ένας άλλος κύκλος: αυτός της εφαρμογής.

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Σύμφωνα με τον κ. Λιβάνιο, «θα φτιαχτεί ένα ειδικό "μίνι σάιτ" μέσα στο υπουργείο Εσωτερικών, που θα έχει την 'ανά πάσα στιγμή' επικαιροποιημένη μορφή των διατάξεων που ισχύουν, όλο το συνοδευτικό υλικό, όλες τις ερωτήσεις, τους "οδικούς χάρτες", για να μπορούν οι δημοτικές αρχές να βασιστούν και να προχωρήσουν».

Σημείωσε επίσης, πως αφού δημιουργήσαμε τα θεμέλια της αυτοδιοίκησης, και αφού έχουμε ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να ξεκινήσει και ένας διάλογος για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων, οι οποίες θα μπορούν να μεταφέρονται με τους αναγκαίους πόρους, τις υποδομές, και το ανθρώπινο δυναμικό.

Τέλος, και σχολιάζοντας την πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη για την «πιλοτική απόδοση» του ΕΝΦΙΑ στην αυτοδιοίκηση, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι μια τέτοια κίνηση θα απέδιδε πολλά χρήματα σε δήμους με ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας όπως η Γλυφάδα, σε αντίθεση με το 90% της υπόλοιπης Ελλάδας που θα λάμβαναν από τον ΕΝΦΙΑ μικρότερα ποσά από τους ΚΑΠ που λαμβάνουν τώρα.

Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Τέλος ο β' γύρος για την εκλογή δημάρχων

Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου, ενώ εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα της εναλλακτικής ψήφου.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν και δεύτερη επιλογή μεταξύ των υποψηφίων, με στόχο την εξασφάλιση ευρύτερης δημοκρατικής νομιμοποίησης των εκλεγμένων αρχών, χωρίς την ανάγκη επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει ποσοστό 42% από την πρώτη καταμέτρηση, θα προσμετρώνται στις ψήφους των δύο πρώτων συνδυασμών οι δεύτερες προτιμήσεις των εκλογέων των υπόλοιπων παρατάξεων.