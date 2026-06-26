Όσο η ζέστη επιμένει και η θερμοκρασία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο εξαντλητική.
Την ίδια στιγμή όμως, κάποιες περιοχές στον χάρτη, διατηρούν ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Η πιο δροσερή περιοχή της Ελλάδας είναι το Καρπενήσι, σύμφωνα με πληροφορίες που αντλήσαμε από το meteo.gr. Η πόλη της Στερεάς Ελλάδος, πρωτεύουσα του Νομού Ευρυτανίας, είναι χτισμένη στους πρόποδες της νοτιοδυτικής πλευράς του Βελουχίου, σε υψόμετρο 1000 μέτρων, γι' αυτό και ακόμη και τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού, σπάνια θα αγγίξει ακραίες θερμοκρασίες.
Οι προγνώσεις λοιπόν για σήμερα (26/6), δίνουν στο Καρπενήσι περίπου ελάχιστη 13–15°C και μέγιστη 24–26°C.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κατάταξη των πιο δροσερών περιοχών για σήμερα διαμορφώνεται ως εξής:
- Καρπενήσι
- Μέτσοβο
- Φλώρινα
- Νυμφαίο (οικισμός)
- Καστοριά
- Αυτή είναι η πιο δροσερή πόλη της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
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