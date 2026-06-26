Πας κύριος με 20 ευρώ το περισσότερο: Τα νησιά με τα πιο φθηνά ακτοπλοϊκά για το 2026

Παρά το γεγονός πως οι τιμές στα πάντα έχουν αυξηθεί, υπάρχουν ακόμα νησιά που παραμένουν προσβάσιμα αναφορικά με τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, δίνοντας τη δυνατότητα για μονοήμερες εκδρομές, Σαββατοκύριακα ή ακόμη και πολυήμερες διακοπές χωρίς να επιβαρυνθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός.

Οι χαμηλότερες τιμές ξεκινούν από μόλις 5 ευρώ, ενώ περισσότερα από 30 νησιά σε όλο το Αιγαίο και το Ιόνιο διαθέτουν δρομολόγια με εισιτήρια έως 20 ευρώ. Από τον Αργοσαρωνικό και τις Κυκλάδες μέχρι το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα.

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Τα οικονομικότερα ακτοπλοϊκά δρομολόγια του 2026

Πόρος – Από τα Μέθανα, εισιτήρια από 5€

– Από τα Μέθανα, εισιτήρια από Κέρκυρα – Από την Ηγουμενίτσα, εισιτήρια από 7€

– Από την Ηγουμενίτσα, εισιτήρια από Σκύρος – Από την Κύμη, εισιτήρια από 8,50

– Από την Κύμη, εισιτήρια από Σαμοθράκη – Από την Αλεξανδρούπολη, εισιτήρια από 9€

– Από την Αλεξανδρούπολη, εισιτήρια από Κύθηρα – Από το Γύθειο, εισιτήρια από 10€

– Από το Γύθειο, εισιτήρια από Αίγινα – Από τον Πειραιά, εισιτήρια από 10,50€

– Από τον Πειραιά, εισιτήρια από Κέα (Τζια) – Από το Λαύριο, εισιτήρια από 11,50€

– Από το Λαύριο, εισιτήρια από Αγκίστρι – Από τον Πειραιά, εισιτήρια από 13,50€

– Από τον Πειραιά, εισιτήρια από Ύδρα – Από την Ερμιόνη, εισιτήρια από 13,50€

– Από την Ερμιόνη, εισιτήρια από Ζάκυνθος – Από την Κυλλήνη, εισιτήρια από 13,50€

– Από την Κυλλήνη, εισιτήρια από Κύθνος – Από το Λαύριο, εισιτήρια από 15€

– Από το Λαύριο, εισιτήρια από Λήμνος – Από την Καβάλα, εισιτήρια από 16€

– Από την Καβάλα, εισιτήρια από Σύρος – Από το Λαύριο, εισιτήρια από 18€

– Από το Λαύριο, εισιτήρια από Πάρος – Από το Λαύριο, εισιτήρια από 20€

– Από το Λαύριο, εισιτήρια από Κίμωλος – Από το Λαύριο, εισιτήρια από 20€

– Από το Λαύριο, εισιτήρια από Μήλος – Από το Λαύριο, εισιτήρια από 20€

Ο Αργοσαρωνικός παραμένει η πιο εύκολη λύση

Για όσους αναζητούν γρήγορες και φθηνές αποδράσεις, ο Αργοσαρωνικός εξακολουθεί να αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Τα νησιά βρίσκονται από μία έως δυόμισι ώρες από τον Πειραιά.

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Πόρος: Το πιο οικονομικό εισιτήριο της λίστας, από μόλις 5 ευρώ μέσω Μεθάνων. Ξεχωρίζει για το πευκόφυτο τοπίο και τη γραφική Χώρα.

Το πιο οικονομικό εισιτήριο της λίστας, από μόλις 5 ευρώ μέσω Μεθάνων. Ξεχωρίζει για το πευκόφυτο τοπίο και τη γραφική Χώρα. Αίγινα: Ιδανική για οικογένειες και σύντομες αποδράσεις, γνωστή για τα φιστίκια Αιγίνης, τον Ναό της Αφαίας και τις οργανωμένες παραλίες της.

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Κυκλάδες με ακτοπλοϊκά έως 20 ευρώ

Οι Κυκλάδες, παρότι είναι γενικά παό τις πιο ακριβές επιλογές, στην πλειονότητα τους, τα ακτοπλοϊκά από το Λαύριο εξακολουθεί να προσφέρει ιδιαίτερα οικονομικές συνδέσεις προς αρκετά νησιά.

Η Κέα (Τζια) είναι διαθέσιμη από 11,50 ευρώ, η Κύθνος από 15 ευρώ, ενώ η Σύρος από 18 ευρώ. Επιλεγμένα δρομολόγια προς Πάρο, Μήλο και Κίμωλο ξεκινούν από 20 ευρώ.

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Οικονομικές διακοπές στα νησιά του Ιονίου

Το Ιόνιο παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς, με καταπράσινα τοπία και εξωτικές παραλίες.

Η Κέρκυρα είναι προσβάσιμη από την Ηγουμενίτσα με εισιτήρια που ξεκινούν από 7 ευρώ, ενώ η Ζάκυνθος από την Κυλλήνη με 13,50 ευρώ, αποτελώντας δύο ιδιαίτερα οικονομικές επιλογές για οικογένειες αλλά και παρέες.

Βόρειο Αιγαίο και Σποράδες

Για όσους αναζητούν πιο ήρεμες διακοπές, το Βόρειο Αιγαίο και οι Σποράδες αποτελούν εξαιρετική επιλογή.

Η Σαμοθράκη ξεχωρίζει με εισιτήρια από 9 ευρώ μέσω Αλεξανδρούπολης, ενώ η Λήμνος είναι προσβάσιμη από την Καβάλα με τιμές από 16 ευρώ.

Στις Σποράδες, η Σκύρος αποτελεί μια από τις πιο οικονομικές επιλογές του φετινού καλοκαιριού, καθώς το εισιτήριο από την Κύμη ξεκινά από 8,50 ευρώ.