Τα γυαλιά του «επιδειξία» Μακρόν θυμίζουν μια συνταγή επιτυχίας

Από τις λίγες φορές που ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε μια απορία σε λογικά πλαίσια, χωρίς το υπόβαθρο ενός νταή με νεοφασιστικές επιρροές, ήταν αυτό το «τι διάολο συνέβη;» αφού είδε τον Εμανουέλ Μακρόν με γυαλιά τύπου αεροπόρου, με μπλε φακούς, να μιλάει ενώπιον των δημοσιογράφων στο φόρουμ του Νταβός.

Την ίδια απορία, πάνω - κάτω, είχαμε κι εμείς. Η απάντηση δόθηκε σταδιακά, πρώτα από τον ίδιο τον Γάλλο πρόεδρο, όταν μας εξήγησε πως αυτό που είχε ήταν «τελείως ασήμαντο και καλοήθες» και μας προέτρεψε να τον συγχωρέσουμε που έκρυψε τα μάτια του δημοσίως.

Η ομάδα επικοινωνίας του Μακρόν εξήγησε πως είχε σπάσει ένα αιμοφόρο αγγείο μέσα στο μάτι του προέδρου και πως φορούσε γυαλιά όχι γιατί είχε πρόβλημα όρασης, αλλά περισσότερο γιατί δεν ήθελε αυτό το σύμπτωμα να τραβήξει την προσοχή του κοινού. Πιο σημαντικά πράγματα ήταν μπροστά μας, όπως η απειλή κατάκτησης της Γροιλανδίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παρ' όλα αυτά, το αυτοσαρκαστικό αστείο του Μακρόν για «το μάτι της τίγρης» (Eye of the Tiger - το θρυλικό τραγούδι της ταινίας «Ρόκι») διαδόθηκε σε δευτερόλεπτα, τα γυαλιά έγιναν viral και κάνουν ρεκόρ πωλήσεων, τα memes τον παρουσιάζουν σχεδόν σαν υπερήρωα, το πρακτορείο Reuters έβαλε ήδη σε τίτλο είδησης τις λέξεις «Μακρόν» και Top Gun μαζί, οι πιο μετριοπαθείς Γάλλοι τον αποκαλούν "kéké" (αργκώ για «επιδειξίας»).

Reuters

Η συνταγή της επιτυχίας

Ο Εμάνουελ Μακρόν φαίνεται μέχρι στιγμής πως έχει καταφέρει να κρατήσει δίαυλο προσέγγισης με τον Ντόναλντ Τραμπ και ταυτόχρονα να αναδείξει ένα δυναμικό, ηγετικό προφίλ για τη γαλλική προεδρία, σε μια εποχή που το κοινοβούλιο της χώρας μοιάζει με πεδίο μαχών. Και μας άφησε μια εικόνα με γυαλιά «μαχητή», όπως ο αεροπόρος Τομ Κρουζ στο Top Gun.

Η πραγματικότητα βέβαια, στη Γαλλία, δεν είναι τόσο ενθαρρυντική για τον Μακρόν. Πριν τρεις μέρες ο Πρωθυπουργός Λεκορνί ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία καθώς η κυβέρνηση δεν διέθετε την απαιτούμενη πλειοψηφία μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με την αντιπολίτευση. Τα αριστερά κόμματα αντέδρασαν, καταθέτοντας νέες προτάσεις δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Το δημόσιο χρέος έχει σκαρφαλώσει σε δυσθεώρητα ύψη (3,48 τρις) και η ακροδεξιά αυξάνει διαρκώς τα ποσοστά της.

Ο Εμάνουελ Μακρόν όμως ξέρει. Πριν την εμφάνιση με τα γυαλιά, τον έχουμε δει σε στημένες φωτογραφίες να χτυπάει με ορμή ένα σάκο του μποξ. Μάχεται, όπως θέλει να μας δείξει, να μας το «μεταγγίσει» επικοινωνιακά . Ο πρόεδρος της Γαλλίας ξέρει πώς να χρησιμοποιεί props για να περάσει την εικόνα του δυναμικού πολιτικού, που πετυχαίνει αυτό το οποίο βάζει ως στόχο.

Μας θυμίζει λίγο την εποχή του Αλέξη Τσίπρα που καταργούσε την γραβάτα στις επίσημες εμφανίσεις (χωρίς γραβάτα, άρα πείθει για αντισυστημικός), του Κώστα Καραμανλή με την αθλητική φόρμα και την μπάλα ποδοσφαίρου (αυτό πήγε να γίνει κάτι αντίστοιχο με το μποξ του Μακρόν, με κωμικά αποτελέσματα) και φυσικά το καλύτερο και πιο έξυπνο επικοινωνιακό prop όλων των εποχών, τον χαριτωμένο Πίνατ, το σκυλάκι που υιοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2021.

Έκτοτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θριαμβεύσει επικοινωνιακά, τη στιγμή που έχουμε σπάσει τα κοντέρ στο να μετράμε κρίσεις: Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, Υποκλοπές και όχι μόνο. Όταν δεν μπορείς να αντιπαθήσεις ένα ανθρωπόμορφο Top Gun, πώς να χαλάσεις την καρδιά σου με έναν κεντροδεξιό φιλόζωο;

Ή μήπως δεν αρκεί μόνο αυτό;