Unpopular opinion: Το «όχι να γίνουμε Καρυστιανού» είναι το «λεφτά υπάρχουν» της εποχής μας;

H επικαιρότητα της ημέρας ήταν συγκεκριμένη. Ο Ταγίπ Ερντογάν εντελώς ξαφνικά ακυρώνει τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και προφανώς μια τέτοια εξέλιξη δεν θα μπορούσε να περάσει κάτω από τα... ραντάρ. Το κυβερνητικό επιτελείο προσπαθούσε να δει τι ακριβώς συνέβη και πως θα... επικοινωνήσει μια τέτοια αρνητική εξέλιξη, ενώ ήδη τα αντιπολιτευόμενα στόματα έκαναν λόγο μια «μέγα φιάσκο».

Πάντα μια συνάντηση σε τόσο υψηλό επίπεδο ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, είναι ένα καλό βήμα για τα πολυπόθητα... ήρεμα νερά. Αρα η μη συνάντηση δεν είναι και ό,τι καλύτερο έστω κι αν φυσικά δεν καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να κινδυνολογούμε και να... υφαίνουμε ψεκασμένα σενάρια.

Ξαφνικά η... ατζέντα αλλάζει. Κάποια site «πρώτης γραμμής», που για παράδειγμα πριν από μερικές ημέρες έψαχνες με... μεγεθυντικό φακό για να βρεις τις δράσεις του ΠΑΣΟΚ στην ΔΕΘ, αυτή την φορά είχαν στα βασικά τους άρθρα την «περίφημη» (πλέον) ομιλία της Αννας Διαμαντοπούλου. Φυσικά όχι στην ώρα της, αφού έγινε μέρες πριν και φυσικά όχι ολόκληρη.

Οι... ατάκες για Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου ήταν αρκετές για να ταξιδέψουν στον... ιντερνετικό ωκεανό και να χρησιμοποιηθούν αναλόγως στα social media. Προφανώς για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας... ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Η πρώην Πρόεδρος της Βουλής, έχει εδώ και πολλά – πολλά χρόνια επιλέξει ένα συγκεκριμένο τρόπο να πορεύεται και να πολιτεύεται και προφανώς για τους περισσότερους δεν είναι ελκυστικούς.

Για πολλούς μάλιστα είναι και... αποκρουστικό πολιτικά. Δεν ανακαλύπτουμε βέβαια την πυρίτιδα.

Γνωστά είναι αυτά. Φυσικά το πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού είναι αυτό που έκανε... το μπαμ όσον αφορά τα λεγόμενα της άλλοτε κραταιάς Υπουργού των Κυβερνήσεων του Κώστα Σημίτη. Η κα Καρυστιανού είναι ένα πρόσωπο σεβαστό, είναι ένα πρόσωπο (όσο πομπώδης κι αν είναι η λέξη) ιερό εντός κι εκτός εισαγωγικών για την ελληνική κοινωνία.

Μια μάνα που έχασε το παιδί της στο έγκλημα των Τεμπών κι από τότε έχει αφιερώσει τη ζωή της για δικαιοσύνη. Όχι με... χαροκαμένα μοιρολόγια, αλλά με αγώνα εντός κι εκτός συνόρων. Έχοντας κινήσει... γη και ουρανό για να καταφέρει, έχοντας αφυπνίσει εκατομμύρια Έλληνες που δίνουν παρών σε δρόμους και πλατείες όταν το απαιτεί η περίσταση.

Εντός Κοινοβουλίου και παλιότερα, αλλά και τώρα έχουμε δει πολλά παραδείγματα «εθνοπατέρων και εθνομητέρων» που δεν μπορούν να συντάξουν μια πρόταση. Που δεν ξέρουν τί λένε ή τί διαβάζουν. Στην Άννα Διαμαντοπούλου μπορεί να χρεώσει κανείς πολλά. Και στην υπουργική της θητεία και έπειτα. Αμόρφωτη δεν την λες. Ούτε λες ότι δεν καταλαβαίνει τι λέει.

Σε εσωκομματική μάζωξη του ΠΑΣΟΚ όταν ρωτήθηκε τι έκανε το κόμμα της για τα Τέμπη, ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί ούτε να λειτουργεί ως... Κωνσταντοπούλου, ούτε ως Καρυστιανού. Επισημαίνοντας ή εννοώντας πως δεν μπορεί να καπηλευτεί τον αγώνα της μάνας και να γίνει ένα κόμμα που απλά θα διοργανώνει συγκεντρώσεις και πορείες.

Ένα κόμμα διαμαρτυρίας, με στελέχη στον δρόμο, αλλά χωρίς ουσιαστική δουλειά μέσα στη Βουλή για το θέμα. Προφανώς και ζώντας στην εποχή του... μοντάζ και του «ακούω και σχολιάζω ό,τι με βολεύει» κάπως έτσι κι αυτή η φράση μπήκε στο... μίξερ των social media που παράγει αίμα και λάσπη.

Ποιος ξεχνάει άλλωστε την περίφημη, ακόμη και σήμερα 16 χρόνια μετά, φράση του ΓΑΠ για το «λεφτά υπάρχουν» που είχε πει ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης πριν διαδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κώστα Καραμανλή; Προφανώς και λεφτά υπάρχουν.

Το μαύρο χρήμα, ακόμη και σήμερα, μετά από μια μεγάλη οικονομική κρίση κάνει... πάρτι δεξιά και αριστερά. Η φράση εκείνη όμως απομονώθηκε και λειτούργησε διαφορετικά. Ακόμη και ως... σκετσάκι σε επιθεωρήσεις της εποχής, ενώ ακούγεται μέχρι στις μέρες μας.

Γενικά σε μια εποχή που η τεχνολογία χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως και όχι πάντα για καλό, ας είμαστε περισσότερο προσεκτικοί σε όσα μας... προσφέρουν. Ας κοιτάμε τι μας σερβίρουν, ποιοι είναι αυτοί που μας τα... σερβίρουν, τι background έχουν. Μην ξεφτιλίζεστε για δέκα like και είκοσι καρδούλες.

Όσοι φτάσατε ως εδώ, ελπίζω να προβληματιστείτε και όχι να εκνευριστείτε. Αλλωστε ο υπογράφων το... spoiler το έκανε από τον τίτλο του κειμένου μιλώντας για Unpopular opinion!