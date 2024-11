Η μόδα των ημερών είναι το logo που θα συνοδεύει στο εξής το νέο μετρό Θεσσαλονίκης που σε λίγες μέρες μπαίνει στη ζωή μας και κυρίως στην ζωή χιλιάδων πολιτών της «Νύφης του Θερμαϊκού» που για δεκαετίες ολόκληρες άκουγαν, διάβαζαν, μιλούσαν για ένα έργο που μόνο... εγκαινιάζονταν και δεν τελείωνε ποτέ.

Ακόμη και σήμερα, μερικές μέρες μόνο, πριν την επίσημη λειτουργία του φαντάζει σαν... ψέμα. Οπότε ήρθε και το logo για να κάνει έτσι κι αλλιώς talk of the town το ζήτημα του μετρό. Ευρηματικός από τη φύση του ο Έλληνας έδωσε... ρέστα κυρίως στα SoMe σχετικά με το logo.

Είδαμε και τι δεν είδαμε... Ότι πιθανός και απίθανος συνδυασμός μπορούσε να επιστρατευτεί και να προσφέρει απλόχερα το γέλιο. Κάποιες φωτογραφίες ήταν καλές, κάποιες λίγο... κρύες, υπήρχαν όμως και αυτές που οι άγνωστοι δημιουργοί τους έδωσαν πραγματικό ρεσιτάλ.

Η αλήθεια είναι πως... καλύτερη διαφήμιση στο νέο logo δεν μπορούσε να γίνει. Αν υπήρχε έστω κι ένας Έλληνας που να μην είχε δει την παρουσία για το νέο σήμερα, τώρα είναι βέβαιο πως δεν υπάρχει κανένας.

Το έχουμε ξαναπεί. Ο μικρόκοσμος των Social Media δεν έχει την παραμικρή σχέση με τον κανονικό κόσμο. Την κανονική κοινωνία.

Όμως αν τώρα το δείγμα μας είναι ο μικρόκοσμος, το συμπέρασμα πως το «μ» (βλέπε: μετρό) και ότι σχεδιάστηκε γύρω από αυτό δεν άρεσε και ιδιαίτερα. Κι εδώ τίθεται εκ μέρους του υπογράφοντος το ερώτημα που καθιστά και την συγκεκριμένη άποψη no popular.

Υπάρχει άραγε κάποιο logo στην ελληνική ιστορία που άρεσε στο κοινό; Όσα χρόνια θυμάμαι και νομίζω πως δεν είναι και κανένα... σχολιαρόπαιδο για να μην θυμάμαι καλά, δεν υπάρχει. Από που να το πιάσεις και που να το αφήσεις;

Πάντα το κοινό σχολιάζει αρνητικά. Το θετικό σχόλιο δεν... πουλάει. Το αρνητικό κάνει ίντριγκα, γκέλ και μιας και μιλάμε για social media μαζεύει... σχόλια και likes.

Πριν λίγα χρόνια κάναμε την ίδια κουβέντα για το logo που... έπαιζε στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Πέρσι οι φίλοι της ΑΕΚ και φέτος του Ολυμπιακού τα είχαν με τους σχεδιαστές των σημάτων για τα 100 χρόνια των ομάδων τους.

Πριν μερικά χρόνια οι ίδιοι οι φίλοι του ΟΦΗ παρουσίαζαν ως σιφόνι τουαλέτας το νέο logo της ομάδας του Ηρακλείου.

Όταν η αείμνηστη Γεννηματά είχε παρουσιάσει το logo του ΚΙΝ.ΑΛ είχε πέσει το internet. Μέχρι και με μάρκα απορρυπαντικού το παρομοίαζαν.

Ποιος ξεχνάει όταν επί Σαμαρά και επί Κυριάκου Μητσοτάκη άλλαξε ο εμβληματικός πυρσός της ΝΔ;

Ποιος ξεχνάει τους... ασύμμετρους ήλιους του ΠΑΣΟΚ επί ΓΑΠ;

Τι λέγαμε πριν μερικούς μήνες για το έμβλημα του κόμματος της Νέας Αριστεράς;

Αν αραδιάσω κι άλλες ανάλογες περιπτώσεις θα γραφτούν άλλες 1000 λέξεις στο κείμενο. Δεν τελειώνει αυτό. Το ίδιο ισχύει τώρα και στην περίπτωση του μετρό Θεσσαλονίκης.

Στο εξαιρετικά αποκαλυπτικό θέμα του Γιώργου Βασιλείου εδώ στο Reader, είδαμε ένα από τα logo που κόπηκαν. Αμφιβάλλει κανείς πως αν τελικά είχε προκριθεί το σχέδιο του Άγγλου γραφίστα δεν θα είχαμε πάλι ανάλογες αντιδράσεις; Ότι δεν θα γίνονταν αντικείμενο... χλεύης από τον καθένα και την καθεμιά;

Προσοχή. Το συγκεκριμένο θέμα του logo έχει κι άλλη ανάγνωση. Aυτή της ανάθεσης. Προφανώς κι εκεί μπορεί να γίνει μια άλλη, μεγάλη και σοβαρή, κουβέντα. Αυτό όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό!