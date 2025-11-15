«Το 2005 οι παίκτες έμεναν έξω ως τις 5, τώρα ασχολούνται με τα κινητά τους»

Τη δική του απάντηση στα σχόλια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, μέσω ανάρτησής του στο twitter. Συγκεκριμένα, μετά την ήττα της Παρτίζαν από τη Βιλερμπάν στη Λυών, ο Ομπράντοβιτς ήταν έξαλλος.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου για παίκτες που κοιτούν τα κινητά τους τηλέφωνα και δεν έχουν το μυαλό τους στο παιχνίδι. «Ξεκινήσαμε τον αγώνα με απαράδεκτο τρόπο. Νομίζω ότι είναι ντροπιαστικό το πώς φαινόμασταν! Κάποιοι παίκτες θα έπρεπε να αναρωτηθούν γιατί συμβαίνει αυτό, και τόσος κόσμος έρχεται εδώ, όπως και σε άλλα μέρη, για να μας ακολουθήσει και να δει μια ομάδα που θα παλέψει και έχει την επιθυμία για τη νίκη. Οι λόγοι είναι απλοί, οι παίκτες δεν σκέφτονται το παιχνίδι. Όταν μπήκα στα αποδυτήρια, όλοι ήταν στα τηλέφωνά τους, συμπεριφερόμενοι ανώμαλα. Είμαι κάποιος που θα αναλάβει την ευθύνη, σε αυτή την κατάσταση δεν μπορώ να καταλάβω» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ομπράντοβιτς, λόγια που έφεραν και την απάντηση του Ραζνάτοβιτς μέσω tweet.

