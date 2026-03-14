Οι 7 λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ δεν έχει νικήσει τον πόλεμο στο Ιράν

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπαίνει, σταδιακά, στην τρίτη εβδομάδα του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται αντιμέτωπος με μία πραγματικότητα στο Ιράν που - κατά πολλούς ειδικούς - δεν περίμενε.

Δεν μπορεί να κηρύξει νίκη, όπως διακαώς επιθυμεί, και φαίνεται να ξεφεύγει του ελέγχου του ο - όλο και επεκτεινόμενος - πόλεμος. Την ίδια ώρα, οι οικονομικές επιπτώσεις έχουν φτάσει μέχρι τα αμερικανικά νοικοκυριά - αυτά που υποσχόταν ότι θα προστατεύσει απέχοντας από νέες πολέμους.

Ωστόσο, οι οικονομικές και στρατηγικές επιπτώσεις μίας υπαναχώρησης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες από το να διατηρήσει τις αμερικανικές δυνάμεις στον Κόλπο, γράφει το CNN.

Τα σήματα κινδύνου ακούγονται από κάθε πλευρά και ο Αμερικανός πρόεδρος είναι μπροστά στη συνειδητοποίηση πως η βία μπορεί να μην ήταν, τελικά, η απάντηση στο πρόβλημα. Αμερικανοί αξιωματούχοι γνώριζαν, εδώ και δεκαετίες, πώς θα αντιδρούσε το Ιράν σε επίθεση σε έδαφός της. Το ερώτημα, όμως, είναι αν τους άκουσε ο Τραμπ.

«Δεν μπορείς να πάρεις της νίκη, αν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα Στενά του Ορμούζ» δήλωσε ο απόστρατος λοχαγός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Λόρενς Μπρέναν, στο αμερικανικό μέσο, και συμπλήρωσε πως ο διάδρομος «πρέπει να ανοίξει ξανά για το διεθνές εμπόριο και αυτό είναι κάτι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, υπό τις παρούσες συνθήκες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά την αισιοδοξία του προέδρου, «η ανακήρυξη της νίκης ύστερα από μία ή δύο μέρες, δεν είναι σωστή κίνηση. (...) Θα συνεχιστεί (σ.σ. ο πόλεμος) πολύ περισσότερο απ΄όσο ελπίζουμε όλοι».

Το CNN παραθέτει τους επτά λόγους για τους οποίους ο Τραμπ δεν έχει κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ

Ο αποτελεσματικός αποκλεισμός των Στενών από το Ιράν, σημείο από το οποίο διέρχεται το 20% της παγκόσμιας εξαγωγής πετρελαίου, και οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στον Κόλπο έχουν εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στα πρατήρια.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, έχοντας επίγνωση του κινδύνου, διστάζει να εισέλθει στην κρίσιμη πλωτή οδό. Άλλωστε, τα ασφάλιστρα για τα πλοία έχουν εκτοξευθεί.

Σημειώνεται πως το Ιράν δεν έχει στήσει κάποιον φραγμό στο σημείο, αλλά προειδοποιεί με επίθεση σε κάθε αμερικανικό ή ευρωπαϊκό πλοίο που θα επιχειρήσει για διασχίσει το σημείο.

Σαφής στρατιωτική λύση για άμεσο άνοιγμά τους, δεν υπάρχει. Και να γίνει αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να είναι υπό συνεχή επιτήρηση από σημαντική δύναμη. Ιδανική θα ήταν μία πολιτική λύση, αλλά ο Τραμπ επιμένει σε μία «άνευ όρων» παράδοση του εχθρού. Η Τεχεράνη, πάλι, απαντά «μόνο στα όνειρά σου».

«Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει πραγματικά καλός τρόπος για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ με τη βία, δεδομένου ότι οι Ιρανοί μπορούν να τα κρατήσουν κλειστά μόνο με μερικά φθηνά drones» δήλωσε η Τζένιφερ Κάβανο, διευθύντρια στρατιωτικής ανάλυσης στην Defense Priorities.

Όπως τόνισε, αυτό ήταν και το σημείο στο οποίο στάθηκε και η ίδια και άλλοι συνάδελφοί της, πριν από τον πόλεμο: «ότι οι προκλήσεις που έθεσε το Ιράν είναι πολιτικές προκλήσεις που χρειάζονται πολιτική λύση».

Κατά την ίδια, στρατιωτική λύση για το Ορμούζ δεν υφίσταται, γιατί και να ανοίξει, πώς θα παραμείνει ανοιχτό και ασφαλές;

Ο Ανώτατος Ηγέτης

Η εκτέλεση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είχε ως στόχο την αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα. Αλλά κάθε ελπίδα διαψεύστηκε από την ίδια κιόλας ημέρα.

Η ιρανική ηγεσία, όπως τονίζουν ειδικοί χρόνια, μπορεί να έδινε τον τελευταίο λόγο στον Χαμενεΐ, αλλά υπάρχει πλειάδα φωνών, αντίστοιχα σκληροπυρηνικών, που κατάφεραν να κρατήσουν τη χώρα ζωντανή μέχρι και σήμερα.

Ο γιος του «μάρτυρα», όπως χαρακτηρίζεται, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επιλέχθηκε ως αντικαταστάτης του και από το πρώτο, κιόλας, μήνυμά του, έδειξε ότι θα τηρήσει την ίδια γραμμή με τον πατέρα του - ίσως και σκληρότερη.

«Θα εκδικηθούμε το αίμα που έχει χυθεί» είπε και ευχαρίστησε «τους γενναίους μαχητές που κάνουν εξαιρετική δουλειά σε μια εποχή που η χώρα μας βρίσκεται υπό πίεση και δέχεται επίθεση».

Για τους Δημοκρατικούς των ΗΠΑ, η επιλογή νέου Ανώτατου Ηγέτη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη πως η επιχείρηση «Επική Οργή» δεν είναι μία στρατιωτική επιτυχία, αλλά ένα μέγιστο τακτικό λάθος. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέικ Όουκινκλος, βετεράνος του Σώματος Πεζοναυτών, σημείωσε, χαρακτηριστικά, πως ο νέος Ανώτατος Ηγέτης είναι «ακόμα πιο εξτρεμιστής, ακόμη πιο σκληροπυρηνικός από τον πατέρα του».

Θα σταματήσει να πολεμά το Ισραήλ;

Υποθέτοντας ότι ο Τραμπ θα αποφασίσει να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις και θα κηρύξει το τέλος του πολέμου, παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο αν θα τον ακολουθήσει και το ετέρος του, το Ισραήλ.

Έχουν ήδη υπάρξει ενδείξεις ότι οι στρατηγικοί στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ μπορεί να διαφέρουν, μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς των ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε την περασμένη Κυριακή (08/03) πως η απόφαση για τη λήξη της σύρραξης θα είναι κοινή με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το σχόλιο αναζωπύρωσε τις ανησυχίες εντός ΗΠΑ ότι ένα ξένο έθνος έχει αδικαιολόγητη επιρροή στις στρατιωτικές αποφάσεις του επικεφαλής τους.

Όμως, η συχνή εμπλοκή του Ισραήλ σε πολέμους - βλέπε Γάζα, Λίβανο, Ιράν, Συρία - δείχνει πως η χώρα βλέπει την περιφερειακή ασφάλεια ως μια συνεχή αποστολή και όχι ως έναν πόλεμο με ημερομηνία λήξης, όπως προτιμά ο Τραμπ.

Δεν υπάρχει ξεκάθαρη ρητορική

Αυτό που διαπιστώνεται από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι πως, αναλόγως του ποιος μιλάει, αλλάξει και η ρητορική σχετικά με τους στόχους της αμερικανικής εμπλοκής.

Οι συνεχείς παλινωδίες ενδέχεται να αποτελούν εμπόδιο για τη δημιουργία μίας συνεκτικής ιστορίας νίκης - ειδικά εάν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή συνεχίσουν να ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Τραμπ.

Το πυρηνικό ζήτημα

Ένας από τους κύριους λόγους που ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλείται για την επίθεση στο Ιράν είναι ώστε να εμποδίσει το καθεστώς από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Πέρσι, ωστόσο, είχε αναφέρει πως είχε καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Εάν το Ιράν σώσει τα αποθέματά της σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, θα διατηρήσει, θεωρητικά, τη δυνατότητα επανεκκίνησης του πυρηνικού της προγράμματος στο μέλλον.

Την τρέχουσα βδομάδα υπήρξαν εικασίες ότι ο Τραμπ μπορεί να στείλει ειδικούς για την εξαγωγή του ραδιενεργού υλικού. Αλλά αυτό θα απαιτούσε μια τεράστια επίγεια δύναμη σε μία αποστολή ακραίου κινδύνου.

Ο πυρηνικός φορέας του ΟΗΕ πιστεύει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 200 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν.

Χωρίς την εξάλειψη αυτών των αποθεμάτων, η Ουάσινγκτον δεν μπορεί ποτέ να είναι πραγματικά σίγουρη για τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν.

Η πολιτική στάση του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε την επιχείρηση λέγοντας στους Ιρανούς πως «έρχεται η στιγμή της ελευθερίας σας» αλλά και ότι θα έχουν μία μοναδική ευκαιρία να ξεμπερδέψουν με το θεοκρατικό καθεστώς.

Η επιθυμία του Τραμπ για λαϊκή έκρηξη, που θα λειτουργήσει επικουρικά με τους βομβαρδισμούς, δεν ήρθε.

Πολλοί αναλυτές πιστεύουν πως το πιο πιθανό σενάριο είναι ακόμη μια βάναυση καταστολή από την κυβέρνηση, όταν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η πολιτική στις ΗΠΑ

Αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν πως η άνοδος στις τιμές της ενέργειας είναι προσωρινή και απαραίτητη, για να αποφευχθεί η μακρά κρίση,

Αλλά η προοπτική μίας ιρανικής πυρηνικής βόμβας - που δεν υπήρξε ακόμα και πριν από την έναρξη του πολέμου - φαίνεται να φοβίζει λιγότερο τους Αμερικανούς, σε σχέση με τις οικονομικές προκλήσεις που βιώνουν καθημερινά.

Και ο φόβος αυτός θα φανεί και στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, στις οποίες ο πρόεδρος θα μετρήσει σημαντικές ήττες.