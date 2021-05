Θρήνος στο MotoGP: Πέθανε ο αναβάτης της Moto3 Jason Dupasquier

Όσοι παρακολούθησαν τις κατατακτήριες δοκιμές της κατηγορίας Moto3 στο Mugello συγκλονίστηκαν από το τρομερό δυστύχημα στα τελευταία λεπτά, στο οποίο ενεπλάκησαν αρκετοί αναβάτες. Ένας από αυτούς ήταν ο 19χρονος Jason Dupasquier ο οποίος έπεσε από τη μοτοσικλέτα του στη στροφή 9 και βρέθηκε στη μέση της πίστας αλλά οι Σασάκι και Αλκόμπα που ακολουθούσαν δεν κατάφεραν να τον αποφύγουν.

Αμέσως η ιατρική ομάδα της πίστας έφτασε στο σημείο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Ντεπασκιέ. Η κατάστασή του ήταν προφανώς ήδη πολύ σοβαρή και ο νεαρός Ελβετός διακομίστηκε με ελικόπτερο στο Νοσοκομείο Careggi της Φλωρεντίας. Εκεί υποβλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε χειρουργική επέμβαση αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του και ο θάνατός του ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier



On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones



You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi