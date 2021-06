Κρίστιαν Έρικσεν: Το πρώτο μήνυμα από το νοσοκομείο - «Θέλω να καταλάβω τι έγινε»

Η περίπτωσή του σόκαρε αλλά και συγκίνησε όλο τον πλανήτη. Η στιγμή που ο Κρίστιαν Έρικσεν σωριάζεται στο γήπεδο και τα όσα ακολούθησαν στιγμάτισαν το Euro 2020, με τον Δανό επιθετικό να βγαίνει νικητής σε αυτή τη δύσκολη μάχη.

Λίγα 24ωρα μετά από την κατάρρευση του, τη στιγμή που «πέθανε και επανήλθε» όπως είπε χαρακτηριστικά ο καρδιολόγος Σαντζέι Σάρμα, ο Κρίστιαν Έρικσεν στέλνει το δικό του μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται.

«Ευχαριστώ, δεν θα τα παρατήσω. Νιώθω καλύτερα τώρα αλλά θέλω να καταλάβω τι έγινε. Θέλω να πω ευχαριστώ για όσα έχεις κάνει για μένα» ήταν τα πρώτα λόγια του Δανού της Ίντερ, προς τον μάνατζέρ του, όπως αποκαλύπτει η Gazzetta Dello Sport της Δευτέρας.

Τα θετικά μηνύματα για την κατάσταση της υγείας του, επαληθεύονται και από ανθρώπους του περίγυρού του που έχουν μιλήσει μαζί τους τις τελευταίες ώρες. Όλοι κάνουν λόγο για την καλή διάθεση που έχει και για τη δύναμη που δείχνει στην περιπέτεια που βιώνει.

Christian Eriksen to Gazzetta dello Sport: "Thank you, I won't give up. I feel better now - but I want to understand what's happened. I want to say thank you all for what you did for me". Eriksen was talking to his manager who reported Chris sentences from the hospital. 🇩🇰 pic.twitter.com/anWUjcbEtP