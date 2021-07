It's coming home: Πανζουρλισμός στους Άγγλους για τον τελικό παρά τις... μουρμούρες Δανών και Ιταλών

Η Αγγλία είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό του Euro και μόλις για δεύτερη, με την πρώτη να χάνεται στο 1966, σε μεγάλη διοργάνωση. Τα «τρία λιοντάρια» νίκησαν με 2-1 στην παράταση τη Δανία και ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν την Ιταλία σε μια αναμέτρηση με φόντο το μεγάλο τρόπαιο.

Η νίκη και η πρόκριση δημιούργησε κύμα ενθουσιασμού στο Νησί. Το ποδόσφαιρο «επιστρέφει σπίτι του» όπως χαρακτηριστικά τραγουδούν οι Άγγλοι και η προοπτική της κατάκτησης του Euro 2020 έχει εκστασιάσει τους φιλάθλους στη χώρα.

England fans savoured rare footballing success by celebrating in Piccadilly Circus in central London.



