Europa League: Κόντρα σε Άιντραχτ, Φενέρμπαχτσε και Αντβέρπ ο Ολυμπιακός

Επικεφαλής στον Δ' όμιλο του Europa League κληρώθηκε ο Ολυμπιακός που θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη γερμανική Άιντραχτ Φρανκφούρτης, τη Φενέρμπχτσε από την Τουρκία και τη βελγική Αντβέρπ. Οι αγώνες στη φάση των ομίλων αρχίζουν στις 16 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 9 Δεκεμβρίου.

Ο συγκεκριμένος όμιλος είναι από τους δυσκολότερους που έβγαλε η κληρωτίδα. Η Άιντραχτ τερμάτισε πέρυσι πέμπτη στην Μπουντεσλίγκα και φέτος μετρά μία ήττα και μία ισοπαλία στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Η Φενέρμπαχτσε με τον Μεσούτ Οζίλ αλλά και τον Δημήτρη Πέλκα στη σύνθεσή της έχει αρχίσει τη χρονιά με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα επίσημα παιχνίδια. Τέλος η Αντβέρπ που στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε την Ομόνοια στα πέναλτι, συμπληρώνει τον όμιλο από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.

