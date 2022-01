Μετά από πολύωρη διαδικασία, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Μελβούρνης, ακύρωσε το αίτημα του Τζόκοβιτς για επανεξέταση της ακύρωσης της βίζας του Νόβακ Τζόκοβιτς γεγονός που σημαίνει ότι ο Σέρβος θα πρέπει να αποχωρήσει άμεσα από την Αυστραλία. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Australian Open που ξεκινάει τη Δευτέρα (17/01) στη Μελβούρνη. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και οι λόγοι θα γίνουν γνωστοί τις επόμενες ημέρες.

Στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ακούστηκαν τα επιχειρήματα από τους νομικούς εκπροσώπους του κορυφαίου τενίστα του κόσμου, αλλά και από την πλευρά του Ομοσπονδιακού υπουργού μετανάστευσης. «Ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε στα εμπλεκόμενα μέρη, αργότερα το απόγευμα, ποια είναι η θέση που θα προτείνουμε», είπε στο δικαστήριο ο επικεφαλής της δικαστής, Τζέιμς Άλσοπ.

Με την επισήμανση από τους δικηγόρους του Νόβακ Τζόκοβιτς ότι η παρουσία και η συμμετοχή του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις στο Australian Open δεν ενθαρρύνει το αντιεμβολιαστικό κίνημα και αίσθημα, ολοκληρώθηκε εικονική ακροαματική διαδικασία της έφεσης του «Νόλε» στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας.

Novak Djokovic loses visa appeal, denting hopes of playing in the Australian Open https://t.co/TK9O2jJGwU

Ο Τζόκοβιτς έχει προβεί σε έφεση κατά της απόφασης του υπουργού Μετανάστευσης, Άλεξ Χοκ, ο οποίος ακύρωσε τη βίζα του Σέρβου πρωταθλητή με το σκεπτικό ότι αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη, επειδή η παρουσία θα προκαλέσει διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις κατά του εμβολιασμού για τον κορονοϊό.

«Αν υπήρχε βάση για να σκεφτεί κανείς ότι η παρουσία και η συμμετοχή του κ. Τζόκοβιτς σε ένα τουρνουά τένις θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να οδηγήσει σε αυτό το αίσθημα κατά του εμβολιασμού, θα περίμενε κανείς ότι θα υποστηριζόταν από κάποιου είδους στοιχεία σχετικά με διαμαρτυρίες ή συγκεντρώσεις. Πέρυσι αγωνίστηκε στο Αυστραλιανό Όπεν και σε άλλα μεγάλα τουρνουά σε όλο τον κόσμο και δεν προκάλεσε τίποτα», είπε σχετικά ο νομικός εκπρόσωπος του Τζόκοβιτς, Νικ Γουντ.

Tennis star Novak Djokovic loses appeal as decision to cancel his visa is upheld by an Australian court https://t.co/no70rYrCr4