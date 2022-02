Σκιέρ συγκρούστηκε με κάμεραμαν - Τρομακτικό βίντεο από το ατύχημα

Ο Φινλανδός αθλητής του freestyle σκι, Γιον Σάλινεν, είχε μια άτυχη στιγμή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματός του. Λίγο πριν ολοκληρώσει την προσπάθειά του προσγειώθηκε στον άνθρωπο του τηλεοπτικού συνεργείου, ο οποίος προσπαθούσε να πιάσει το καλύτερο δυνατό πλάνο. Αμφότεροι βρέθηκαν στο έδαφος, αλλά ευτυχώς τόσο ο αθλητής όσο κι ο κάμεραμαν δεν τραυματίστηκαν.

⚠️ Watch out for the cameraperson! 💥



Does Jon Sallinen owe them a new camera? 🎥😉#Beijing2022 pic.twitter.com/0la1rF5kmD