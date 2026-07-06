Ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε σήμερα (7/6) την «αποκάλυψη - βόμβα» για τον Φολαρίν Μπάλογκαν, αφού παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την αποβολή του επιθετικού από αγώνα στο Μουντιάλ 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, ο επιθετικός Φολαρίν Μπάλογκαν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα σε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ποινή του ωστόσο σβήστηκε και αγωνίστηκε ξανά στο γήπεδο.

President Trump praised FIFA's decision to put U.S. men's national team striker Folarin Balogun's one-game suspension for a red card on hold and allow him to play against Belgium in the Round of 16. https://t.co/vDKfdxCHAT pic.twitter.com/k2rLKC7O20 — ABC News (@ABC) July 6, 2026

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη διαμάχη, με την βελγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και τον προπονητή Ρούντι Γκαρσία, καθώς και την UEFA, να απαντούν με έντονους όρους, ισχυριζόμενη ότι η FIFA «ξεπέρασε τα όρια» και προσέφερε στις ΗΠΑ προνομιακή μεταχείριση που αμφισβητεί την «ακεραιότητα» του παιχνιδιού και του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Διαβάστε επίσης: Αποκάλυψη Guardian: Τα τρία τηλέφωνα του Τραμπ στη FIFA για να «κάψουν» την κόκκινη του Μπάλογκαν

O Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Είδα το παιχνίδι. Και είμαι άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό και ήμουν καλός αθλητής. Καταλαβαίνω τον αθλητισμό πολύ καλά, πολύ καλά. Και αυτό δεν ήταν φάουλ. Δεν ήταν καν παράβαση. Ήταν δύο τύποι που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα και έτυχε να συγκρουστούν μεταξύ τους.

Και αυτός ο διαιτητής, που είναι λίγο ύποπτος... δεν μου αρέσει να δημιουργώ διαμάχη, αλλά πολύ ύποπτος. Έκανε μια απόφαση που κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει. Ξέρετε, ακόμη και οι άνθρωποι στην άλλη πλευρά, είπαν, «ω, ήμασταν τυχεροί». Ουάου. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.

Διαβάστε επίσης: Φολάριν Μπάλογκαν: Ο «παράνομος μετανάστης» για τον οποίο έφερε το Μουντιάλ τούμπα ο Τραμπ

Και αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης μας, ή ένας από τους καλύτερους παίκτες μας, ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Και του έδωσε κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα τι σήμαινε αυτό. Δεν νόμιζα ότι σήμαινε πολλά. Μετά άρχισα να ακούω ότι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίξει στο επόμενο παιχνίδι. Είπα, αυτό είναι μεγάλο, ξέρετε, αν συνέβαινε σε έναν άλλο παίκτη, θα ήταν άδικο.

Αλλά όταν παίρνουν τον καλύτερο παίκτη σου, ή περίπου, και λένε ότι δεν μπορείς να παίξεις, αυτό είναι πολύ άδικο. Ξέρετε, είναι ένα πράγμα να τιμωρείς κάποιον για το παιχνίδι, αλλά πώς τον τιμωρείς για ένα παιχνίδι που δεν έχει παιχτεί ακόμα; Είναι πολύ άδικο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.

Οπότε ναι, ζήτησα μια αξιολόγηση από τη FIFA. Μίλησα με έναν άνθρωπο που χαίρει μεγάλου σεβασμού και, παρεμπιπτόντως, του οποίου το επίπεδο σεβασμού έχει δεκαπλασιαστεί. Και ήταν καλός πριν ξεκινήσει αυτό. Αλλά, ξέρετε, πραγματικά το πίεσε σε αυτή τη χώρα», δήλωσε.