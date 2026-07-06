Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση της φάρσας σε βάρος του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, Θάνου Ντόκου, με την κυβέρνηση να κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι υιοθέτησε άκριτα τους ισχυρισμούς των δύο Ρώσων που φέρονται να βρίσκονται πίσω από το περιστατικό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι δράστες διαθέτουν κίνητρα και εντολείς, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επιδείξουν μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται απόπειρες προσέγγισης κυβερνητικών αξιωματούχων από πρόσωπα που αποδίδονται σε ρωσική προέλευση. Όπως αποκάλυψε, τους τελευταίους μήνες οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν εντοπίσει τουλάχιστον εννέα περιστατικά, κατά τα οποία επιχειρήθηκε είτε η επικοινωνία με κυβερνητικά στελέχη είτε η εξαπάτησή τους με στόχο την αλλαγή κωδικών πρόσβασης σε ασφαλείς πλατφόρμες επικοινωνίας.

Για την ενίσχυση της κυβερνητικής κυβερνοασφάλειας έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα προστασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ειδική πλατφόρμα επικοινωνίας που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα και λειτουργεί μέσω εγχώριων διακομιστών, ενώ σχεδιάζεται η επέκταση της χρήσης της και στα υπηρεσιακά κινητά τηλέφωνα των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος είναι ο διαχωρισμός της υπηρεσιακής από την προσωπική χρήση των συσκευών, ώστε τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται για ασφαλείς κυβερνητικές επικοινωνίες να μην αξιοποιούνται παράλληλα για μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή για μη υπηρεσιακή ηλεκτρονική αλληλογραφία.