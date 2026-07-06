Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή του Σκαραμαγκά, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο πρώην πάρκο με τις νεροτσουλήθρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του xaidarisimera.gr, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας (6/7) ακούστηκε δυνατός θόρυβος από έκρηξη στην Αφαία, στο σημείο του πρώην πάρκου με τις νεροτσουλήθρες, στην κάθοδο της Λεωφόρου Αθηνών.

Στη συνέχεια, ακολούθησε μεγάλη φωτιά, η οποία μαίνεται αυτή την ώρα, ενώ πυκνός μαύρος καπνός κατέκλυσε την περιοχή, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έρχεται στο φως.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες, με 6 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφορες ΟΤΑ. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς, ενημερώνει επίσης η Πυροσβεστική.